台灣好行「東山咖啡線」期間限定住宿、特約店消費送乘車券
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為邀請遊客深入體驗台南山區的咖啡文化、自然生態與溫泉魅力，臺南市政府觀光旅遊局推出台灣好行「東山咖啡線」一日免費搭乘體驗券，遊客本周六起入住關子嶺地區旅宿，或至關子嶺地區特約店家消費即可免費索取，使用期限至115年1月31日為止，憑券輕鬆搭乘東山咖啡線玩遍咖啡園、農莊、美食與景點。此外，東山咖啡線更串聯沿線店家共同推出餐飲折扣、消費贈品及泡湯優惠，邀請旅客規劃2天1夜行程，從關子嶺泡湯暖身，到東山體驗咖啡香氣與山城風景，一次享受台南秋冬最療癒的旅遊體驗。
臺南市長黃偉哲表示，關子嶺是全台知名的溫泉勝地，獨特的泥漿泉質富含礦物，具滋潤效果深受遊客喜愛；而周邊的東山地區因地勢與氣候適宜，孕育出香氣濃郁的東山咖啡，是台南山區最具代表性的特色產業。這次透過東山咖啡線的串接，旅客能在關子嶺悠閒泡湯後，隔天搭乘大眾運輸前往東山，造訪咖啡園、特色咖啡館及生態農莊，品味山城風情與咖啡香氣，更能享受沿線多家店家的限定優惠，是秋冬最舒心的旅遊選擇。
觀光旅遊局局長林國華表示，東山咖啡線結合特約店家多項食宿遊購等優惠，包括在地知名「懷香食堂」消費滿1,000元贈青菜盤、「龍湖山莊生態農莊」消費滿500元贈龍眼花茶隨身包、「芝喜香咖啡」不限金額85折、「柑園咖啡」咖啡折50元、「大鋤花間咖啡生態農場」憑票贈手工餅乾、「十方源咖啡館」咖啡折抵50元等等優惠；另外住宿的部份可享「景大度假莊園」住宿及溫泉95折、「關子嶺富野溫泉會館」及「關仔嶺富御館泥漿溫泉旅館」更是推出泡湯9折優惠，如此多樣的泡湯與住宿折扣，讓旅客從餐飲、咖啡、景點到泡湯都能享受豐富旅遊體驗。局長指出，透過免費搭乘體驗券及沿線店家優惠，希望能讓遊客感受到滿滿的優惠誠意，帶動東山及關子嶺地區的觀光能量。
臺南市政府觀光旅遊局表示，建議遊客可規劃2天1夜行程，第一天可漫遊關子嶺地區並入住該區旅宿，泡湯放鬆並領取「東山咖啡線一日免費搭乘體驗券」；隔日搭乘東山咖啡線前往咖啡園、農莊與特色店家，沿線不僅可探索山城景致，也能透過特約店家優惠享受咖啡飲品、餐點、生態體驗等豐富內容。透過大眾運輸輕鬆出遊，不僅環保，也能深度品味東山咖啡香氣與關子嶺的溫泉魅力。更多資訊請上「台灣好行」官網及「台南旅遊網」查詢與下載最新摺頁電子檔。
臺灣好行優惠店家：
https://www.twtainan.net/zh-tw/event/activitydetail/7569/
台灣好行東山咖啡線摺頁
https://www.twtainan.net/zh-tw/publication/375/
其他人也在看
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 8 小時前
六福村12組菜市場名字免費玩、蓋婭莊園設籍5區免門票、故宮南院...5大免費景點資訊一次看！｜【免費好好玩】
出遊省荷包！六福村「名字對了就免費」活動，如果符合12個菜市場名週末免費入園。嘉義蓋婭莊園11月免費入園，只要身分證設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東，或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V，就能免費參觀。佐登妮絲城堡也推出12歲以下免費入園+再送DIY彩繪熊活動。而雅聞湖濱療癒森林秋季玫瑰季門票停車都免費。此外，年底前故宮南院也有0元免費票的活動，快來省荷包輕鬆玩！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 19 小時前
好市多黑鑽卡旅遊優惠「豪華Villa還加8000回饋」網看完心動改行程
美式賣場好市多的黑鑽卡會員優惠再度引發討論。近期好市多與泰國安納塔拉度假會（Anantara Vacation Club）合作，推出黑鑽卡會員限定的豪華Villa住宿方案，由於包含住宿、早餐、接送與抵用券等高額回饋，消息一出便在會員圈掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
7人占2桌只點1餐點 鹿港小吃店無奈將設低消
民眾出門觀光旅遊，品嘗在地美食是重要的體驗，但彰化鹿港有遊客到一家小吃店，七個人用餐，坐了2桌，卻只點1份蚵仔煎，老闆感嘆，假日生意好，要拚翻桌率多賺點錢，沒想到卻遇到這樣的客人，只好公告從12月開始...華視 ・ 15 小時前
這國家「中國客變少」政府頭痛！當地人超誠實：其實挺好的…
國際中心／周希雯報導中日關係近期又變得緊繃，日本新任首相高市早苗針對「台灣有事」發出的言論，直接觸動中國當局敏感神經，不僅透過官媒大肆批判，還呼籲自家人民避免赴日，祭出一系列反日手段試圖施壓。然而不僅是日本，到訪泰國的中國人數也明顯銳減，雖然政府極力想拚觀光，但不少泰國人卻不以為此，甚至認為中國遊客減少「其實挺好的」，泰國政府與民間的態度形成強烈對比。民視 ・ 1 天前
陸客不去日本「台人撿便宜」 住1晚省300元至1000元
日本飯店房價大降2至3成！中國大陸近期呼籲民眾不要前往日本旅遊，意外讓台灣旅客受惠。有民眾發現，住大阪4晚比一週前省下約1000元台幣，北海道飯店一晚原本超過3000元台幣，現在只要2000元初。旅遊達人分析，正值雪祭開始前，加上陸客減少，日本住宿業者開始出現賣壓，房價降低約2至3成，建議台灣旅客多比較，就能用更優惠價格享受日本之旅！TVBS新聞網 ・ 1 天前
交通部觀光署十大觀光亮點獎出爐 阿里山二延平步道、武陵農場...TOP 10必去台灣景點一次看！｜【旅遊攻略】
交通部觀光署攜手中央部會、地方政府與民間團體，共同推動第2屆「觀光亮點獎」，從全台52個單位推薦的191處特色景點中，經百萬民眾票選與專家評審，選出「十大觀光亮點」與「最佳國際推薦」、「最佳國旅創新」、「最佳人氣」等32項榮耀。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」EBC東森新聞 ・ 16 小時前
年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元
蕭姓婦人到台中福壽山農場旅遊，在波斯菊花海掉落邊坡骨折，她以現場無警告標誌求償國賠1087萬元；台中地院查，農場種波斯菊...聯合新聞網 ・ 14 小時前
全球航空服務大評比！華航、長榮航排名曝光
[NOWnews今日新聞]專門協助旅客處理航班問題與賠償申請的航班補償服務公司「AirHelp」，依據3大項目：準點率、乘客評價與理賠處理表現，整理出2025年航空公司排名，其中卡達航空（QatarA...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《爸氣上路・北海追風》 跟著KID與木木騎遊北海岸 感受山海慢遊一日魅力
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）積極推廣北海岸互傳媒 ・ 1 天前
〈中華旅行社〉春節『幸福環島四日遊』暢遊花東山海景
記者林怡孜／台南報導 迎接春節連假，中華旅行社於一一五年二月十七至二十日(初一至初四…中華日報 ・ 1 天前
陸客不來 日觀光業900萬人剉咧等
日本首相高市早苗日前在國會發表的「台灣有事」言論，使得中日關係逐漸緊張。日本媒體IT media Business報導，若雙方持續對立，兩國關係很有可能進一步惡化，勢必影響汽車、高科技及觀光產業，估計受到波及的觀光業內人士就多達900萬人。中時新聞網 ・ 1 天前
北海道大雪！ 台人旅遊自駕路滑 腳陷雪堆
台灣遊客在北海道遭遇冬季旅遊「雪」難！有人自駕40公里遇路面結冰、能見度低決定折返，還目睹多起車禍事故；也有人行李箱拖不動、雙腳陷入雪堆，入住飯店超艱辛。專家提醒，在雪地行走要沿足跡並準備冰爪、雪杖，開車則須注意黑冰路滑及雪堆造成的視線死角，建議購買保險以免發生事故，在冰天雪地中更要放慢腳步，確保安全第一！TVBS新聞網 ・ 4 小時前
台灣也能滑雪、玩雪！6大雪樂園/滑雪體驗/滑雪學校一篇掌握 今年冬天不出國也能追雪趣｜問Yahoo就對了
每年12月到3月正值滑雪季，現在不只出國才能感受雪白世界的魅力，待在台灣也能盡情享受追雪樂趣。從室內雪樂園、滑雪體驗到專業滑雪學校，一應俱全！到底「待台灣也能玩雪」的秘密景點在哪？看下去你就知道！同場加映日韓熱門雪場與行程，就連便宜機票、行李清單都列好了，動動手指就能一秒下訂。Yahoo玩樂搜查團 ・ 17 小時前
航空三雄 2026迎大好年…市況可望點鐵成金
美中問題導致大陸飛美航班減，亞洲轉機需求爆發，加上航空油價看跌到明年，國內航空三雄華航、長榮航、星宇航等積極擴大增班北美...聯合新聞網 ・ 23 小時前
胡尼克、哈茱蒂陪你飛！首架「迪士尼彩繪機」亮相
台灣首架迪士尼聯名彩繪機亮相，以《動物方城市》角色打造專屬外觀，機身到機上用品均充滿巧思設計！此架彩繪機首航飛往美國洛杉磯，未來還將服務安大略、曼谷、東京及大阪等航線。在航空市場競爭白熱化之際，長榮、華航、星宇及虎航均創下歷年最強10月營運紀錄，顯示業者積極搶攻年底旅運旺季商機。TVBS新聞網 ・ 1 天前
泰國觀光走向高質化 南韓遊客週增16%躍升第5大客源
泰國旅遊業今年面臨遊客人數下滑但收入維持高檔的特殊現象。根據旅遊和體育部數據，1月至11月16日共接待2,827萬外國遊客，年減7.18%，卻仍創造1.308兆泰銖收入，馬來西亞穩坐第一大客源國。VISION THAI看見泰國 ・ 1 天前
茨城秋季魅力全面綻放 新蕎麥、銀杏祭與龍神峽紅葉打造最美旅遊盛景
【互傳媒／記者 蘇彩娥／綜合 報導】茨城縣以豐富的秋季風情與深厚的人文底蘊，每到11月總能以獨特景緻吸引旅人前互傳媒 ・ 1 天前