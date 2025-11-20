台灣好行「東山咖啡線」期間限定住宿、特約店消費送乘車券

▲大鋤花間美食。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為邀請遊客深入體驗台南山區的咖啡文化、自然生態與溫泉魅力，臺南市政府觀光旅遊局推出台灣好行「東山咖啡線」一日免費搭乘體驗券，遊客本周六起入住關子嶺地區旅宿，或至關子嶺地區特約店家消費即可免費索取，使用期限至115年1月31日為止，憑券輕鬆搭乘東山咖啡線玩遍咖啡園、農莊、美食與景點。此外，東山咖啡線更串聯沿線店家共同推出餐飲折扣、消費贈品及泡湯優惠，邀請旅客規劃2天1夜行程，從關子嶺泡湯暖身，到東山體驗咖啡香氣與山城風景，一次享受台南秋冬最療癒的旅遊體驗。

臺南市長黃偉哲表示，關子嶺是全台知名的溫泉勝地，獨特的泥漿泉質富含礦物，具滋潤效果深受遊客喜愛；而周邊的東山地區因地勢與氣候適宜，孕育出香氣濃郁的東山咖啡，是台南山區最具代表性的特色產業。這次透過東山咖啡線的串接，旅客能在關子嶺悠閒泡湯後，隔天搭乘大眾運輸前往東山，造訪咖啡園、特色咖啡館及生態農莊，品味山城風情與咖啡香氣，更能享受沿線多家店家的限定優惠，是秋冬最舒心的旅遊選擇。

觀光旅遊局局長林國華表示，東山咖啡線結合特約店家多項食宿遊購等優惠，包括在地知名「懷香食堂」消費滿1,000元贈青菜盤、「龍湖山莊生態農莊」消費滿500元贈龍眼花茶隨身包、「芝喜香咖啡」不限金額85折、「柑園咖啡」咖啡折50元、「大鋤花間咖啡生態農場」憑票贈手工餅乾、「十方源咖啡館」咖啡折抵50元等等優惠；另外住宿的部份可享「景大度假莊園」住宿及溫泉95折、「關子嶺富野溫泉會館」及「關仔嶺富御館泥漿溫泉旅館」更是推出泡湯9折優惠，如此多樣的泡湯與住宿折扣，讓旅客從餐飲、咖啡、景點到泡湯都能享受豐富旅遊體驗。局長指出，透過免費搭乘體驗券及沿線店家優惠，希望能讓遊客感受到滿滿的優惠誠意，帶動東山及關子嶺地區的觀光能量。

臺南市政府觀光旅遊局表示，建議遊客可規劃2天1夜行程，第一天可漫遊關子嶺地區並入住該區旅宿，泡湯放鬆並領取「東山咖啡線一日免費搭乘體驗券」；隔日搭乘東山咖啡線前往咖啡園、農莊與特色店家，沿線不僅可探索山城景致，也能透過特約店家優惠享受咖啡飲品、餐點、生態體驗等豐富內容。透過大眾運輸輕鬆出遊，不僅環保，也能深度品味東山咖啡香氣與關子嶺的溫泉魅力。更多資訊請上「台灣好行」官網及「台南旅遊網」查詢與下載最新摺頁電子檔。

臺灣好行優惠店家：

https://www.twtainan.net/zh-tw/event/activitydetail/7569/

台灣好行東山咖啡線摺頁

https://www.twtainan.net/zh-tw/publication/375/