台灣好行「清境線」觀賞雙子座流星雨

【記者林玉芬/南投報導】冬季夜空最浪漫的色彩，雙子座流星雨預計12月14日登場，根據天文預報，在無光害的理想條件下，每小時約可觀賞到近百顆流星。位於高海拔擁有國際認證的合歡山暗空公園，成為追星族鎖定的首選地點。南投縣政府為服務上山觀星的遊客，推動台灣好行「清境線」，提供便捷的接駁服務，讓民眾輕鬆抵達觀星聖地。



合歡山暗空公園是全台首座，更是全亞洲第三座通過國際暗天協會認證的觀星公園，在國際認證的零光害環境中，能夠盡情欣賞璀璨星河與流星雨。其中，位於鳶峰的「鳶峰星空劇場」利用球形投影屏幕，打造沉浸式觀影空間，結合天文展示與互動導覽，讓遊客深入了解合歡山的自然生態與原民文化故事，新的經營團隊業已進駐，未來將提供更多元的觀星服務。

雙子座流星雨根據台北市立天文館介紹，其流星特色為速度中等偏慢，約每秒35公里，亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星，且流星顏色多半明亮並帶有濃烈色彩。

南投縣擁有全台最多條台灣好行路線，其中「清境線」串聯高山景點的重要路線，從埔里出發，沿途經過霧社、青青草原等熱門景區，最終抵達翠峰站，再轉乘公車即可抵達鳶峰觀星平台。這條路線除了便利地將遊客送達觀星點，沿途還能順道遊覽「青青草原」觀賞綿羊秀、漫步「清境高空觀景步道」，感受從低海拔到高海拔的植被變化與療癒氛圍，使觀星之旅成為一趟豐富的深度旅遊。

除了觀星，南投縣在年底有許多活動持續進行，南投花卉嘉年華系列活動，以及日月潭與清境星空派對跨年晚會，同樣可透過台灣好行網絡前往。無論是仰望流星、賞花，或是在高山迎接新年煙火，搭乘台灣好行都提供了一個輕鬆便捷的交通選項，讓民眾盡情享受專屬南投的冬季魅力。