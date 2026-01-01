台灣好行—澎湖空港快線服務再升級預約平台正式上線啟用

澎湖桶盤嶼之蓮花座—柱狀玄武岩地質景觀。（圖：澎管處提供）

觀光署澎湖國家風景區管理處為推展觀光，打造更舒適及便利的交通運輸系統，與路線營運單位攜手推出「台灣好行—澎湖空港快線」線上預約平台，一鍵即可完成購票與座位預約服務，讓旅客從規劃到搭乘都更加方便、快速，輕鬆暢遊澎湖「陸海空」交通樞紐與市區熱門景點。

「台灣好行—澎湖空港快線」是連結澎湖機場與市區重要交通站點的專用公車路線，全程串聯機場、澎湖遊客中心、南海遊客中心、北辰市場、公車總站與馬公港等樞紐，不僅提供旅客方便之轉乘服務，也提升澎湖綠色運具的使用。

旅客透過線上購票系統完成訂票後，即可取得電子票券憑證，上車時直接出示即可，讓搭車流程更加快速順暢。線上預約平台同時也提供即時公車動態查詢功能，讓旅客到達澎湖機場後能掌握公車到站資訊，不再為等車時間困擾。

澎管處表示，搭乘台灣好行澎湖空港快線已成為旅客到澎湖觀光旅遊的交通方式之一，尤其適合親子家庭、自由行旅客、樂齡族以及首次造訪澎湖的旅人。歡迎有需求的旅客，即日起透過線上預約平台提前安排，讓您輕鬆規劃旅程，安心暢遊菊島自然與人文風光。更多旅遊資訊請參閱「澎管處」官網。