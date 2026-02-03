台灣好行「168虎埤老街線」推出春節期間散步導覽
開放線上報名 名額有限報名從速
【記者 劉秋菊／台南 報導】為推廣新化山城文化與低碳旅遊，台南市政府觀光旅遊局於今年農曆春節期間推出「台灣好行168虎埤老街線散步導覽」，結合新化老街歷史脈絡、虎頭埤自然景觀及台灣好行公車路線，邀請民眾透過步行導覽與公共運輸，深入體驗新化在地文化，活動自2月18日至2月21日辦理，共計4梯次、80個名額，即日起開放免費線上報名。
▲新化老街。
臺南市長黃偉哲表示，新化是台南重要的山城聚落，不僅擁有保存完整的老街建築與日治時期官署設施，更鄰近虎頭埤風景區，是兼具文化底蘊與自然景觀的旅遊亮點。透過台灣好行168虎埤老街線串聯新化老街與虎頭埤，不僅提供遊客便利的大眾運輸選擇，也能以低碳、友善環境的方式，細細品味新化的人文故事與山林風光，歡迎大家安排春節假期走進新化，感受不一樣的台南慢旅行。
觀光旅遊局局長林國華表示，「台灣好行168虎埤老街線散步導覽」活動，將由專業導覽老師陳楠修帶領，從興南客運新化站出發，走訪新化街役場、新化老街、蘇家古厝、武德殿、日式宿舍及天壇護安宮等大目降文化園區重要景點，透過生動解說，讓民眾認識新化的歷史發展與老街故事，隨後搭乘台灣好行168虎埤老街線前往虎頭埤風景區及林家園藝，銜接自然景觀導覽，體驗山城與水岸交織的悠閒氛圍，極適合健行紓壓。
▲虎頭埤風景區。
台南市政府觀光旅遊局表示，當日可憑識別證免費搭乘台灣好行，並兌換虎頭埤入園門票乙張，為了讓本次參加遊客收穫滿滿，也特別感謝臺南市168產業觀光發展協會林伯壎理事長與烏山頭湖境度假會館許幸娟總經理，積極整合沿線店家，活動結束後亦加碼提供各式店家優惠(例如：林家園藝、虎頭埤遊憩設施、瓜瓜園產品..等等)，讓參加民眾物超所值，活動採免費線上報名，請至「臺南旅遊網」之「旅遊服務」頁面，點選「導覽預約」，名額有限，歡迎民眾踴躍參加。（照片記者劉秋菊翻攝）
臺灣好行168虎埤老街線散步導覽報名：https://www.twtainan.net/zh-tw/application/activity/37/
台灣好行168虎埤老街線https://www.twtainan.net/zh-tw/publication/400/
