「台灣好行」2025評鑑出爐 觀光署盼推「台式服務」吸引國際客

交通部觀光署長陳玉秀1月27日出席頒發台灣好行評鑑獎項。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕「台灣好行」串聯觀光景點及交通樞紐，現有91條路線。交通部觀光署今(27日)於台北頒發2025年度評鑑獎項，署長陳玉秀表示，這次有31個推動單位、40家客運業者參加評選，分別選出8家績優推動單位及客運業者，獎勵2家服務品質優良客運公司、6名優良駕駛與服務人員。

台灣好行載客往返觀光景點及交通樞紐。陳玉秀今出席台灣好行評鑑頒獎活動指出，旅客反映希望增加班次，國際旅客也有行李放置空間需求；她也坦言，客運業面臨司機缺工情況，加上公部門資源也有限，因此觀光署正在盤點路線、研議調整布局，並與客運業者討論因應策略。

國際旅客對台印象安全、熱情、便利。陳玉秀認為，要提高台灣旅遊品質，「人」最重要。台灣人具備熱情也很會應變，這樣的「台式服務」有潛力成為賣點，也是台灣在國際行銷上的重要價值，未來希望藉由觀光從業人員教育訓練，發揚台灣人的好客熱情，好好款待國際旅客，透過觀光與世界交朋友，也期許觀光產業能藉此得到光榮感，讓更多從業人員願意回來。

為維護台灣好行服務品質，觀光署委託第三方辦理評鑑，透過考核評鑑、績優獎勵、標竿學習建立良性競爭。2025年評鑑，推動單位方面，一般類行路線第1名是皇冠北海岸線的北海岸及觀音山風管處，推出多款主題套票，並結合自行車旅遊展現特色；郵輪式公車第1名為玉長豐濱、東部海岸線的東部海岸風管處，導入科技創新及數位轉型，並辦理夜訪小野柳環境教育活動。

客運業者方面，一般類型路線第1名為高墾線共營管理中心，於大鵬灣琉球線提供預約候車，推行海洋生態觀光遊憩；郵輪式公車路線由響應綠色旅遊的縱谷花蓮線太魯閣客運拿下。北投竹子湖線推動單位台北市政府與客運業者大南汽車獲服務品質提升獎。

6名優良駕駛及服務人員，分別是高墾線共營管理中心的屏東汽車客運柯佳宏、高雄汽車客運顧友翔；南投汽車客運廖崧皓、中台灣客運黃水松、太魯閣客運劉榮昇、大南汽車辛燕華。

