台灣好行114年度評鑑結果 揭曉

交通部觀光署公布，一一四年度「台灣好行」評鑑結果，此次共有三十一個推動單位及四十家客運業者參與評選，最終選出八家績優推動單位與客運業者，另頒發二家服務品質優良客運公司獎項，並表揚六名表現傑出駕駛員與服務人員。

此次評鑑中，一般類型路線推動單位第一名由北海岸及觀音山國家風景區管理處獲得，其整合北海岸十八處人氣景點，並結合主題套票與自行車旅遊，成功塑造路線特色；郵輪式公車路線則由東部海岸國家風景區管理處奪冠，透過科技導入與創新服務，提升旅遊體驗。

在客運業者方面，一般類型路線由高墾線共營管理中心榮獲第一名，郵輪式公車路線則由太魯閣客運股份有限公司獲選。