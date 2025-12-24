台灣好行965串177優惠並可預約座位 深度玩瑞芳

（中央社記者黃旭昇新北24日電）市府結合學界與客運業者，鼓勵旅客搭乘公共運輸深入新北瑞芳觀光，試辦搭乘965「台灣好行九份金瓜石線」轉乘177瑞芳觀光巴士，享一段票免費優惠，還可預約座位提升旅遊體驗。

市府交通局副局長林麗珠下午在記者會表示，瑞芳位於新北市東北角，三面環山、一面臨海，擁有九份、金瓜石等國際知名景點，是國內外旅客熱門旅遊地。

尤其，台北客運在今年世界壯年運動會期間，試辦觀光巴士後深獲好評，原為假日行駛，現在改為每天都有班次；她說，許多國際觀光客選擇搭乘地區觀光巴士，不必租用計程車，可以節省很多旅費。

曾與家人一起搭乘觀光巴士的蘇小姐接受中央社記者訪問表示，由於部分景點上車人數很多，有些觀光客上車後沒有座位，且班距過長須久候，就只好選擇搭乘其他交通工具。

為鼓勵使用公共運輸，台北客運總經理李建文說，透過國立陽明交通大學北區區域運輸發展研究中心，執行偏鄉公共運輸結合觀光服務計畫，輔導台北客運優化新北市177瑞芳觀光巴士路線，並推出跨線轉乘優惠。

研究中心副教授王晉元表示，透過電子票證分析，177線具高度觀光吸引力，但部分熱門班次在水湳洞至黃金博物館區間，單班乘客超過20人，出現載客不均與車內擁擠情形，影響旅客體驗；因此，導入預約系統，讓旅客透過購買套票可事先保留座位，提升旅遊舒適體驗。

李建文說，為提升整體運能並吸引跨線轉乘，規劃「搭965送177一段票」試辦方案；旅客可由台北捷運府中站、板橋公車站、萬華車站、捷運西門站、捷運北門站，搭乘台北客運965「台灣好行九份金瓜石線」，於瑞芳區民廣場下車轉乘177線，深入遊覽深澳鐵道自行車、水湳洞陰陽海、十三層遺址、黃金瀑布等景點。

優惠方式分為兩種，第一，透過「北北基好玩卡」網站購買965線去程套票，即贈送177線預約車票，轉乘限當日有效；第二，旅客以悠遊卡搭乘965線後，一小時內轉乘177線，即可享一段票免費，但期間不得進行其他小額交易或轉乘其他公車路線。

市府交通局表示，115年1月1日起實施3個月，177線每天固定10班次，採二段票收費，以瑞芳區水湳洞為分段點；未來將依預約人數機動加開班次，盼改善載客不均並提升旅遊體驗，歡迎民眾多加利用公共運輸，暢遊瑞芳。（編輯：陳仁華）1141224