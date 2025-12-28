台灣如何安穩度過2027？／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

12月23日，五角大廈在官網發佈了川普第2任期內首份《中國軍力評估報告》，報告中將中國軍隊形容為日益精進且更具韌性，宣稱中國正處於歷史性軍事擴張進程，業已部屬逾百枚洲際飛彈，預期2027年底前具備打贏台海戰爭奪島能力。

報告中還提到，中國在加大對台施壓力度的同時，吸取了特別軍事行動的經驗教訓，對與美國達成大規模協議保持謹慎態度，同時強調中俄持續深化戰略夥伴關係是出於共同應對美國的利益考量，卻又稱雙方的相互不信任制約了合作。

而令台灣警覺和緊張的是，報告說中國可能已在中蒙邊境附近的新建發射井區域部署超過百枚東風-31洲際彈道導彈，還預測到2030年中國核彈頭數量將突破1000枚，同時炒作中國有望在2027年底具備武力奪台的能力。

如此看來賴政府非得跟立法院要的1.25兆特別國防預算，以8年為期，根本緩不濟急，截至2027年底恐怕連一件像樣的武器台灣都還拿不到，完全派不上用場，幾乎打水飄。

何況，日前美國國防部公布機密檔案《強者簡報》稱，解放軍的實力已經足以在美國大批武器接近台灣之前就將那些武器摧毀。

這樣一來不證自明，在美國的慫恿下與中國大陸進行軍備競賽，對台灣而言乃是不智之舉，打不過就得談得攏，只要承認九二共識、不搞台獨，兩岸就不會輕啟戰端。

台灣只要能夠做到讓解放軍師出無名，就不用浪費那麼多錢捐獻給美國的軍火商，這些錢花在經濟建設、民生教育、社會福利，不更香嗎？也才是真正的取之於民用之於民。（圖片翻攝網絡）