台灣如何將「半導體與 AI 雙引擎」產生的經濟紅利轉化為國家長期競爭力
A. 2025年台灣半導體產業鏈全球戰略地位與生態系解析
核心摘要： 2025 年台灣半導體產業產值預計達新台幣 6.49 兆元（約 2,120 億美元），年成長率達 22.2%，顯著高於全球平均水準。台灣在晶圓代工市場市佔率超過 78%，其中先進製程（7奈米以下）掌握全球約 69% 的產能，台積電（TSMC）更在 2025 年第三季達到 72% 的全球市佔新高。
一、 產業鏈綜述：全球科技的「矽盾」
台灣半導體產業以「專業分工」聞名全球，形成了一個從設計、製造到封測的完整群聚效應。2025 年，在生成式 AI 與高效能運算（HPC）的驅動下，台灣已成為全球 AI 硬體的供應中樞。
產業鏈結構圖
上游：IC 設計與矽智財 (IP) —— 決定晶片的靈魂。
中游：晶圓製造 (Foundry) —— 產業的核心引擎。
下游：封裝測試 (OSAT) —— 晶片的守護與效能延伸。
支撐體系：設備與材料 —— 自主化與在地供應鏈的關鍵。
二、 各階段產能分析與參與廠商名單
上游：IC 設計 (IC Design)
台灣 IC 設計產值位居全球第二（約 18.7%），僅次於美國。2025 年，台灣廠商在 AI 晶片代工設計服務（ASIC）與 Wi-Fi 7 領域取得顯著進展。
關鍵參與廠商：
龍頭企業： 聯發科 (MediaTek)（手機 SoC、AI 運算）、瑞昱 (Realtek)（網通晶片）、聯詠 (Novatek)（驅動 IC）。
AI 與 ASIC 設計服務： 世芯-KY (Alchip)、創意電子 (GUC)、智原科技 (Faraday)。
記憶體設計與整合： 南亞科、華邦電、旺宏。
中游：晶圓製造 (Wafer Fabrication)
這是台灣最強勢的領域。2025 年，台積電的 2 奈米技術已成為全球最先進製程，並引領全球 7 奈米以下 74% 的營收貢獻。
關鍵參與廠商：
先進製程龍頭： 台積電 (TSMC)（2025 Q3 全球市佔 72%，專注 3nm/5nm 及 CoWoS 封裝）。
成熟與特種製程： 聯電 (UMC)（專注 22/28nm 及車用電子）、力積電 (PSMC)、世界先進 (VIS)。
下游：封裝測試 (Packaging & Testing)
台灣封測產值全球第一，市佔率約 58.6%。2025 年的亮點在於「先進封裝」（如 CoWoS），這已成為 AI 晶片效能突破的關鍵 bottleneck。
關鍵參與廠商：
全球首位： 日月光投控 (ASE Group)。
專業封測： 力成科技 (PTI)（記憶體封測）、京元電子 (KYEC)（測試代工）、頎邦 (Chipbond)。
設備與材料供應鏈
台灣過去依賴進口設備，但 2025 年在地供應鏈自主化比例顯著提升，並吸引國際大廠如 ASML、應用材料（Applied Materials）在台深耕研發。
關鍵參與廠商：
半導體設備： 漢唐（廠務工程）、帆宣、弘塑（濕製程設備）、家登（光罩載具）。
關鍵材料： 環球晶 (GlobalWafers)（矽晶圓產能全球前三）、台勝科、崇越（材料代理與研發）。
三、 2025 年關鍵趨勢與展望
AI 驅動的全面升級
2025 年，AI 伺服器與邊緣 AI（手機、筆電）的爆發，使得對高規格 DRAM (HBM4/DDR5) 和邏輯晶片的需求急升。台灣廠商如台積電已將先進封裝能力視為與製造同等重要的競爭力。
地緣政治下的產能布局
儘管面臨地緣政治挑戰，台灣在 2025 年依然維持「先進製程留台灣」的策略。雖然台積電在美國、日本、德國均有設廠，但最尖端的 2 奈米及後續研發中心仍高度集中在台灣新竹與高雄。
市佔率的持續擴張
分析指出，2025 年台積電因競爭對手（如三星）在 3 奈米 GAA 製程良率與 HBM 進度落後，其領先優勢進一步擴大，整體產值預計佔全球代工營收的七成以上。
四、 專家結論
台灣半導體產業鏈在 2025 年展現了極強的韌性與擴張力。透過從 IC 設計、晶圓製造到先進封裝的垂直整合（Vertical Integration），台灣不僅是生產基地，更是全球技術定義的中心。
策略建議： 國際投資者應關注台灣在 先進封裝 (Advanced Packaging) 與 AI ASIC 設計服務 領域的標的，這將是未來三至五年內產值增長最迅速的賽道。
B.台灣半導體產業在台積電領導下對美國日本歐洲的建廠投資,對台灣在半導體產業的影響.
從國際半導體專家視角來看，台積電（TSMC）在 2025 年加速推動美國、日本及歐洲的建廠布局，對台灣半導體產業是一次從「製造中心」轉型為「全球戰略決策中心」的關鍵轉折。
這項擴大投資對台灣產生的影響可從以下四個維度深度剖析：
「矽盾」策略的進化與重塑
安全溢酬（Security Premium）： 過去台灣的「矽盾」建立在「全球必須依賴台灣生產」的單一結構上。隨著海外廠（如 2025 年量產的美國 4 奈米廠、日本熊本廠）落成，雖然產能分散，但反而加強了美、日、歐盟與台灣的利益共生關係。
降低地緣政治風險： 2025 年海外布局有效應對了中國威脅帶來的斷鏈隱憂，提升了全球客戶下單台灣先進製程的信心。
產業鏈的「飛輪效應」與在地升級
帶動供應鏈國際化： 台積電赴外設廠，帶動了台灣數十家特用化學、設備代理及廠務工程廠商（如環球晶、家登等）跟進國際市場。這讓台灣產業鏈具備了跨國運營與全球標準的合規能力。
根留台灣： 儘管海外擴產，台積電 2025 年依然將最尖端的 2 奈米量產及後續的 1.4 奈米研發重心留在台灣（如新竹、高雄、台中），確保台灣維持 2 到 3 代的技術領先幅度（N-2 模式）。
營運模式與獲利結構的挑戰
成本轉嫁與毛利維持： 海外建廠（尤其是美國）的營運成本與通膨壓力高於台灣，台積電透過調升代工價格與客戶分擔成本，2025 年仍能維持長期毛利率 53% 以上的目標。
技術外流疑慮： 部分專家擔憂美國投資可能削弱台灣研發核心地位。2025 年台灣政府與企業正強化智慧財產權保護，爭取將高階研發中心持續紮根於本土，以應對美、歐可能的人才與技術磁吸效應。
產能布局對市場地位的影響
市佔率再攀高峰： 根據 2025 年數據，台灣在晶圓代工的市佔率因先進製程需求爆發不減反增，預計達 78.6%。海外產能的開出主要滿足各國「供應鏈韌性」的政治需求，而台灣本土則專注於高毛利、高技術含量的「AI 高效能運算」晶片生產。
總結：台灣地位的鞏固與挑戰
2025 年的全球建廠標誌著台灣半導體產業正式進入 「全球運籌時代」。
正向影響： 強化全球供應鏈韌性、擴張台灣企業的國際版圖、並透過全球合作鞏固技術領先。
負向挑戰： 面臨人才全球競逐、海外建廠高額資本支出對現金流的壓力，以及地緣政治博弈下需維持的微妙平衡。
台灣依然是全球半導體價值鏈的「定海神針」，海外布局不僅是防禦，更是擴大台灣實質影響力的戰略主動。
C.台灣因半導體產業帶來國家經濟的重大依賴,有人躭心影響台灣人民所得不平衡,台灣可利用此世界級產業帶來的高度成長,也建設台灣內部的實力.
從國際產業專家的角度來看，台灣因半導體產業而生的經濟結構性依賴，既是巨大的經濟動能，也帶來所得分配不均的挑戰。政府可以採取以下政策槓桿，將「半導體成長紅利」轉化為台灣內部的永續實力：
產業紅利普及化：強化稅收調節與社會福利
核心概念是利用半導體產業創造的超額利潤，透過政策工具回饋全體國民，改善所得分配。
實施「半導體產業特別稅」或超額利潤稅： 針對半導體龍頭企業因全球寡佔地位獲得的超額利潤，徵收特定比例稅金。此稅收應用於專款專用，例如投入長期照護、教育補助或科學研究基金。
擴大員工分紅差異化課稅： 鼓勵企業在員工分紅制度上，增加基層員工的分紅比例，並對高階經理人的分紅實施累進稅率，以平衡內部收入差距。
知識紅利擴散化：深化人才培育與跨領域轉型
半導體產業高度專業化，創造的職缺集中在特定領域。政策目標應是將這些高價值知識擴散到其他產業，實現「母雞帶小雞」效應。
建立「半導體學院」與技職體系接軌： 2025 年台灣已有多所半導體學院，政府應進一步鼓勵這些學院釋出更多「跨領域」學程，例如「半導體製程 AI 化」、「智慧製造系統整合」，讓電機、資工以外的學生也能參與，培育多元人才。
獎勵「溢出效應」與新創孵化： 鼓勵半導體人才與技術流向其他具潛力的產業，如智慧醫療、綠色能源、電動車、精準農業。政府可提供創業補助或租稅減免，支持半導體工程師將核心技術應用於傳統產業升級。
推動「產業經驗分享」計畫： 鼓勵退休或資深的半導體專家擔任顧問，協助台灣中小企業進行數位轉型與智慧化升級。
基礎建設現代化：投資未來與提升生活品質
將產業成長帶來的國家財富投資於提升國民整體生活品質的公共建設。
智慧城市與綠色基建： 利用半導體技術（如物聯網 IoT 晶片）推動台灣智慧城市發展，改善交通、能源管理。同時，將大量資源投入再生能源與儲能技術，解決半導體產業高耗能帶來的環境壓力，實現能源自主。
提升全球連結與研發環境： 投資世界級的研發實驗室與資料中心，吸引全球頂尖科學家來台，將台灣打造成不只是製造中心，更是全球研發樞紐。
結論
台灣半導體產業是國家的競爭優勢，而非負擔。關鍵在於政府的政策智慧。透過稅收調節實現公平分配、人才培育促進知識溢出、以及基礎建設投資未來，台灣可以在鞏固「半導體王國」地位的同時，建設一個更為平衡、永續且具內在實力的國家。
D.台灣政府應利用半導體產業及AI產業產生的經濟效益,對內需產業及基楚建設,社會福利、人才陪育、少子化的協助年青養兒育女等等做出全面性長期性的策略與執行方式.
台灣將「半導體與 AI 雙引擎」產生的經濟紅利轉化為國家長期競爭力與社會福祉，政府應採取 「結構性分配」與「數位賦能」 的綜合策略。
以下是 2025 年至 2035 年的全面性長期策略建議與具體執行方式：
一、 經濟紅利的結構性重分配：充實社會福利與解決少子化
台灣半導體產業的稅收（特別是超徵部分）應制度化地轉向社會投資。
「育兒 PLUS」生育與養育支持：
生育給付倍增： 2026 年起實施「生育補助 PLUS」，將勞保及國保生育給付加計補助，使每胎總領取額度達新台幣 10 萬元。
精準輔助生殖： 升級「試管嬰兒補助 3.0」，針對不孕症療程最高補助 15 萬元，並常態化納入預算。
0-6 歲國家全額養： 利用 AI 預測人口趨勢，精準配置托育資源，目標在 2030 年達成公托完全免學費，並對私托提供「半導體特別教育補貼」以縮減學費差距。
長照 3.0 與智慧醫療： 將 AI 導入長照體系，建立「居家智慧照護網」，利用半導體感測技術降低居家照護負擔，並將產業稅收投入「癌症新藥基金」及高齡社會福利預算。
二、 內需產業與傳統產業的「AI 賦能轉型」
避免經濟「雙島化」（只有科技業繁榮），必須推動技術溢出。
「晶創台灣」與 AI 百業升級：
政府投入 3000 億元推動「晶創台灣方案」，利用半導體優勢結合生成式 AI 帶動各行各業創新。
數位轉型補助： 提供「CITD 傳統產業技術開發計畫」最高 200 萬元補助，協助中小企業導入 AI 工具優化營運。
商業模式轉革： 例如在金融業推動 AI 代理，預計長期可提升銀行業獲利潛力 4%。
稅收回饋與加薪激勵： 2025 年起強化「加薪換融資優惠」，鼓勵中小企業將獲利回饋給基層員工，減輕所得不均問題。
三、 基礎建設的現代化與韌性提升
AI 新十大建設：
能源轉型 2.0： 加速綠能設施（2026 年達成再生能源占比目標）與智慧電網建設，確保半導體產業用電穩定的同時，帶動國內能源工程產業發展。
數位交通與智慧城市： 建設全國性的算力中心與高速通訊基礎設施（如 6G 與衛星通訊），提升國家安全與生活便利性。
區域發展再平衡： 隨著半導體後勤擴散至苗栗、屏東等地區，同步投資當地的捷運、醫院及科學園區配套生活圈。
四、 未來人才培育：打破「偏食性」教育
跨領域人才學院： 擴大現有半導體學院，要求納入「AI + 藝術」、「AI + 法律」等跨學科課程，避免人才過度往硬體製程傾斜。
國際化引智工程： 2025 年致力於成為「亞洲高階製造與研發中心」，吸引國際大廠如 ASML 在台設立 Demo Lab，並提供高額補貼給願意來台研發的國際優秀青年。
扎根基礎科學： 將 AI 倫理與程式設計納入國民義務教育，並由政府出資與企業合作，在非都會區高中職推動「高科技人才培育補貼」。
五、 執行機制與專家觀點
為了落實上述策略，政府應建立 「半導體紅利平穩基金」：
來源： 提撥每年超額稅收的 10%-15% 與半導體企業自願捐助。
用途： 僅能用於「青年育兒、長照轉型、環境綠能、中小企業 AI 化」。
監督： 由產業、政府、學界三方組成獨立委員會，確保紅利不被短期消費性支出耗盡，而是投入具備「複利效應」的長期資產。
透過這套全面策略，台灣能將半導體產業的強勁成長轉化為「全民生活品質提升」與「國家數位實力根基」，從而緩解所得不均並應對少子化帶來的生存威脅。
其他人也在看
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 4 小時前 ・ 133
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 23 小時前 ・ 17
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 60
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 43
籃球》林書豪球衣退休儀式 NBA總裁Silver、恩師D'Antoni、「魔獸」Howard等人以影片致意
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。儀式上也播放多部致意影片，NBA總裁Adam Silver、前紐約尼克隊總教練Mike D'Antoni以及「魔獸」Dwight Howard等人都有透過影片祝福。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 195
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 60
2025全球百大美女「台灣有子瑜、舒華上榜」 AI女神李珠珢首度入選
「TC Candler」今日透過YouTube頻道上傳影片，公開2025年度全球百大最美臉孔，百大美女第1名由南韓女團BLACKPINK成員Rosé奪冠，這也是她第一次在該排行榜封后，她的另外3位隊友均有上榜，Jisoo排在第11名、拿過冠軍的Lisa這次則是第22名及排在第26名的Jennie。百大美女第2名...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 8
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 41
挺台變歌頌中國！國安人士曝館長被榨乾下場
[NOWnews今日新聞]國安單位掌握情資，中共結合資本、演算法與網紅經濟，採取具高度情緒煽動力的「暴力行銷」模式，試圖從心理層面重塑台灣民眾的政治認知。據國安人士透露，網紅「館長」陳之漢已成為統戰單...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 221
7.0強震「領帶歪、頭髮亂」他第一時間開記者會 網喊「好安心」部長也讚聲
宜蘭外海昨天（12／27）晚間11點5分發生規模7.0大地震，地震深度72.8公里、震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，全台多地最大震度達4級，幾乎全台都有感，相關話題在社群引發討論。不少網友關心地震情報，不少人大讚一位「關鍵人物」讓人看了很安心，就是第一時間開記者會的中央氣象署地震測報中心的陳達毅科長，「領帶歪歪的，頭髮亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長」。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌也發文點讚，連交通部長陳世凱都給好評。太報 ・ 10 小時前 ・ 27
目標價喊出400元！這「代工大廠」坐穩輝達GB300、微軟等供應鏈 投信不買單結帳65億猛丟第3週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數本週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%，據證交所籌碼動向，投信週賣超70.45億元，觀察...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
交保後首秀！柯文哲新北應援黃國昌 她：斷絕藍白合後路
民眾黨主席黃國昌於明（27）日在新北市新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」大型活動，外界高度關注日前獲交保的創黨主席柯文哲是否會作為「神秘嘉賓」現身。資深媒體人邱明玉在三立政論《54陪審團》分析，柯文哲若出席並非單純力挺，更帶有「壓陣」意圖，旨在防堵黃國昌私下運作「藍白合」副市長模式，並要求其在新北市長選戰中「戰到底」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 113
只有台積電賺？李鴻基警告「台股兩極化」成國安問題：近1200家公司跌破年線
台股市場今年表現強勁，在AI浪潮與半導體權值股的帶動下，加權指數屢創新高。對此，寬量國際執行長李鴻基指出，在台灣將近2000家的上市上櫃公司裡，台灣的指數創下歷史新高，台灣現在整個資本市場用市值來排名是全世界第八大，非常難以想像，當然有很多是因為台積電跟AI相關公司。另外一面的事實，這也跟全世界股市不公平分化是一樣的，台灣2000家公司裡面，有將近1200家......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 23
強震嚇壞2寶爸衝房間找老婆！兒在客廳「滿臉問號」畫面曝
生活中心／楊佩怡報導昨（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，不少民眾紛紛慌張奔跑至1樓戶外空間，並紛紛在社群上傳紀錄到的危險瞬間。桃園一名2寶媽網友在社群上分享地震當下「爸爸的反應」，竟是第一時間衝去房間找老婆，留下兩個兒子在餐桌前滿臉問號，42秒畫面曝光後，至今吸引了超過65萬人朝聖。民視 ・ 12 小時前 ・ 14
身體「這3處變黑」恐是血糖失控！醫嚴厲警告 近視突加深也是徵兆
45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。 脖子出現「天鵝絨」斑塊 是胰島素阻抗的臨床提示之一 許多人誤以為脖子、腋下變黑是清潔不當或曬黑，國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師羅學榮解釋，這在醫學上稱為「黑色棘皮症」，與胰島素阻抗有密切關聯，特別在肥胖與第2型糖尿病前期常見，也可見於內分泌腫瘤，尤其在非肥胖成人中快速進展的情況下應高度懷疑惡性病因。當人體攝取過多糖分與熱量，導致血液中胰島素濃度長期居高不下時，過量胰島素會刺激角質細胞與纖維母細胞增生，造成表皮增厚與皮膚皺褶加深，看起來呈現暗沉、粗糙的天鵝絨外觀。羅學榮醫師提醒，這種變化最常出現在頸部皺褶、腋下或鼠蹊部，呈現暗沉、摸起來像天鵝絨般的粗糙觸感。這並非皮膚病，而是體內代謝系統失控的警訊，若此時誤信偏方用力刷洗，反而可能造成皮膚受傷感染，正確做法應是立即前往新陳常春月刊 ・ 7 小時前 ・ 3