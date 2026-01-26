台灣如何解讀以色列承認索馬利蘭的案例

以色列正式承認索馬利蘭，確實顯示國際秩序中的某些紅線正在移動。（資料照片／美聯社）





以色列正式承認索馬利蘭，所引發的震盪不僅止於非洲之角，而是擴散至全球政治中長期存在卻鮮少被正面處理的國際承認灰色地帶。對台灣而言，這起事件的意義不在於情緒層面的鼓舞，而在於具體呈現了承認一個事實上已運作多年的政治實體，究竟需要哪些現實前提與風險計算。台灣面臨的核心問題從來不是能不能，而是在什麼條件下才值得承擔相應的政治與安全代價。

從國際層次來看，是否出現承認的群聚效應，是判斷情勢是否成熟的重要指標。單一國家的突破，往往具有高度象徵性，卻未必代表制度層面的轉變。即便以色列在國際政治中具備顯著影響力，若承認行動未能引發歐洲國家或其他主要民主國家的跟進，外界仍可能將其視為外交邊緣者之間的策略互助，而非國際秩序正在發生結構性調整。台灣若在缺乏趨勢支撐的情況下貿然跟進，外交成本勢必放大，實際可運用的槓桿卻相當有限，反而容易被推向純象徵性的對抗位置。

非洲體系的整體態度，是另一道無法繞過的結構性門檻。索馬利蘭問題長期受制於非洲聯盟對殖民邊界不可變動的政治共識，這也是索馬利亞領土完整敘事能夠持續獲得支持的關鍵背景。以色列宣布承認後所引發的非洲各方反彈，正顯示這條紅線依然相當堅硬。對台灣而言，較為務實的觀察重點並非期待非洲全面轉向支持，而是是否逐步出現不反對、不升高的容忍空間，使跟進者不至於遭遇區域性的集體外交封鎖或全面切割。

在法律與政治層次上，程序正當性的敘事強度，直接影響承認行為所承擔的國際法風險。索馬利蘭與索馬利亞之間，是否能在第三方調停或區域機制下，形成某種可被外界理解與引用的談判框架，例如公投安排、分治路徑或其他政治協議，將大幅左右爭議的烈度。在索馬利亞中央政府已明確表態反對，並準備動用外交與法律手段反制的情勢下，任何缺乏程序支撐的承認行為，都可能使承認國長期陷入對抗結構與法律泥淖之中。

對台灣而言，承認索馬利蘭是否具備可控風險與實質收益，是必須同時被檢驗的雙重判準。一旦進入正式承認層次，來自中國的外交打壓勢必升高，台灣也更容易在多邊場域被標籤為支持分離主義。此外，索馬利蘭所處的地緣位置高度敏感，紅海與葉門周邊的安全風險是否外溢，是否連動人員與駐處安全升級，都需要在事前完成完整評估。相對地，承認行為若無法即刻轉化為制度化且可驗證的政策收益，其合理性也將大幅削弱。真正具有說服力的承認，必須能換取關鍵航道的安全合作，更完整的經貿與投資保障，或具備規模與持續性的科技與醫療合作成果。以色列在宣布承認時同步說明其戰略與資源布局，正凸顯了承認必須與制度化利益緊密連結的現實原則。

綜合來看，台灣在考慮外交層級是否升高之前，必須觀察多項條件是否逐步接近成熟，包括國際間是否出現 3 至 5 個以上的正式承認案例而形成趨勢，非洲體系是否展現實質的容忍空間而非立即反制，索馬利蘭是否能提出更完整且具說服力的程序正當性敘事，以及承認行為是否能立即轉化為可量化的安全或經貿成果。在這些門檻尚未接近之前，台灣最合理的戰略路線，仍是持續深化現有代表處的功能，把實質合作推進到接近準外交同盟的強度，同時避免被一次推入高風險的承認政治戰場。

以色列的抉擇確實顯示國際秩序中的某些紅線正在移動，但對台灣而言，真正重要的從來不是急於跨線，而是清楚辨識紅線移動的方向與幅度，並確保在跨過去之後，自己仍具備足以站穩腳步的政治、外交與安全實力。索馬利蘭是一面鏡子，映照出國際灰色地帶正在擴張的現實，也同時提醒每一次承認行為的背後，都承載著現實主義所要求的千鈞重量。

※作者為台灣新國策智庫諮詢委員，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學。