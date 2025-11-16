台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
生活中心／倪譽瑋報導
許多台灣人喜歡到日本旅遊，不少網路討論稱，到當地總能碰到自己人。近期網友目擊，在熊本的某家藥妝店裡，一位台灣阿姨因為語言不通在碎念「刷卡要選哪個幣別」此時店員喊出「日幣啦！誰幫我傳達一下」意外讓整間店的台灣人跳出來喊「選日幣啦！」讓該網友笑翻「台灣有多少人在日本」？貼文一出，許多人點頭，在日本總看到台灣人，「台灣大軍不是在日本，就是從日本回來的路上」、「在日本有問題講國語就對了」。
阿姨刷卡語言不通 店員求助「意外召喚全場台灣人」
日前有網友在Threads發文分享，她到熊本一家藥妝店採買時，看到一個台灣阿姨在結帳，對方因語言不通，在刷卡時碎念「幣別是要選哪個啦？台幣吼？」台灣籍的店員看到便喊「阿姨選日幣啦！日幣！誰幫我傳達一下！」
店員一講完，店內的台灣人似乎都聽到了，包含原PO本人，藥妝店內的大家紛紛提醒那位阿姨「阿姨選日幣啦！」這讓她大為震驚，在貼文中問大家「我要笑瘋，台灣到底多少人在熊本？」
出國總碰到同鄉 網友笑翻：到底多少人在日本？
貼文底下，許多人紛紛跳出來表示，「在日本有問題直接講國語就對了，真的會有台灣人搭話 」、「超多，我上禮拜要去飯店洗衣房洗衣服，門口三個等的都是台灣人，一個大哥還講台語」、「走在路上都是自己人」。
也有人分享在其他地方碰上台灣人的經歷，「名古屋高島屋超市，我：那麼多種麝香葡萄要選哪一種啊？旁邊台灣人：這個啦，昨天買過超好吃」、「上個月去沖繩，嗯，真不虧是台灣離島」、「上次去輕井澤雲場池，繞一圈全部都是說台語的」。
