台灣娛樂電影獎票選 北市影片公會邀網友參與

（中央社記者王心妤台北23日電）台北市影片商業同業公會今天宣布舉辦「台灣娛樂電影獎」，攜手平台LINE TODAY發起網路投票，期待讓常在制度獎項缺席的娛樂電影被看見。

「台灣娛樂電影獎」由陳鴻元、廖健行、王師、莊啟祥、高鳴晟、膝關節（李光爵）、張凱翔等人共同策劃。

由於去年有3部國片「96分鐘」、「角頭－鬥陣欸」及「泥娃娃」票房突破億元，張凱翔表示，藝術電影與娛樂電影是產業並行發展的2條路，但過去如「那些年，我們一起追的女孩」、「當男人戀愛時」、「關於我和鬼變成家人的那件事」等作品，雖創下票房佳績，並引發社會共鳴，卻常在現有制度獎項中缺席。

張凱翔說，期待透過「台灣娛樂電影獎」，給予創作實質肯定，也倡議觀眾市場的重要性。

此次開放網友投票的選片範圍，為2024年12月1日至2025年11月30日期間上映的國產劇情片，投票自即日起至2026年2月5日中午止。（編輯：吳素柔）1150123