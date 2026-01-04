台灣婦女超忙！每日無償家務3.03小時 是配偶的2.6倍

衛福部最新婦女生活調查，發現國內15~64歲女性，無酬勞做家務、照顧家人等照顧家事時間，每日平均高達3.03小時(鄭郁蓁攝)

台灣婦女還是超忙！衛福部最新婦女生活調查，發現國內15~64歲女性，無酬勞做家務、照顧家人等照顧家事時間，每日平均高達3.03小時，只比5年前減少0.15小時；且若有配偶或同居伴侶的話，還會更忙，婦女平均每日無酬照顧時間為其配偶的2.6倍。

衛福部每五年進行一次「15-64歲婦女生活狀況調查報告」，近期公布113年調查結果，發現婦女平均每日無酬照顧時間3.03小時，忙碌時間依序為「做家務1.51小時，其次是照顧家人、鄰居或朋友1.47小時、志願服務0.05小時。相較於108年平均每日無酬照顧時間僅減少0.15小時。

且婦女有配偶（包括同居伴侶），婦女平均每日無酬照顧時間，為其配偶的2.6倍。有配偶婦女平均每日無酬照顧時間4.41小時，比單身還要忙。主要原因為，需要照顧未滿12歲兒童（2.03小時），以及做家務（2小時）。

分析婦女處理家務情形，有配偶或同居人的女性需做家務比率最高，達93.9％，每天平均花費2.13小時，婦女「本人」為主要家務處理者占 52.6％最多，其次為「本人的母親」占22.4％，再其次為「家人均攤」占 12.8％，「配偶(同居伴侶)」僅占 3.4％。 這群女性認為，要扭轉情勢，必須「去除傳統性別角色刻版印象」。

衛福部社會家庭署署長周道君坦言，女性無償照顧家庭時間，五年來確實沒有明顯減輕，由於未來隨著人口結構老化惡化來看，未來女性不僅下要照顧子女，上也要照顧長輩，家務總量事實上也會變多，可能也會加劇惡化女性照顧者角色情況。

周道君表示，今年在性別與家庭角色議題上，將延續既有推動方向，持續倡議家庭性別平權，希望鼓勵男性角色參與照顧角色，透過婦女節、女孩日等重要時點加強宣導，並深化校園推廣，113年至114年已與劇團合作進入校園，以戲劇引導學生思考家庭性別分工等，今年將持續校園巡迴。

