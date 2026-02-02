台灣媒體大翻車！網編造霍諾德爬101幕後假訊息 賈永婕驚呼：為何沒人來問我

美國知名攀岩家艾力克斯．霍諾德徒手攀爬台北101大樓引發全台熱議，然而隨之而來的卻是一場堪稱近年最大規模的媒體集體失誤。一名李姓企業顧問在社群平台發布一張AI生成的「攝影師隨行拍攝圖」，並編造奧斯卡導演金國威（Jimmy Chin）親自掌鏡的虛假故事，竟成功騙過台灣數十家主流媒體，連知名政論節目也上當。對此，粉專無影無蹤在臉書發文直言，該篇文騙倒了將近8000人、吸引500多則分享，最可悲的是各大新聞媒體對一個這麼可疑的消息，卻不願查證。而台北101董座賈永婕也分享這篇文章傻眼直呼，「為何沒人來問我」？



​無影無蹤指出，​擁有萬名追蹤者的李姓顧問（李正）發布一張號稱是Netflix直播宣傳的圖片，影像中顯示一名攝影師在101大樓外牆緊貼霍諾德拍攝。李男雖在文中承認這是AI圖片，卻隨即展開一系列「幻想式撰文」。他宣稱圖中攝影師即為《赤手登峰》導演金國威，並詳盡描述金國威如何「精準預判Alex動作」、「單手保持平衡」、「在鋼索上指揮走位」。即便網友等人提出證據反駁，指出金國威目前人遠在南極拍攝，根本不在台灣，李男仍持續在留言處堅稱其為「導演兼總攝影師」，拒絕修正錯誤。



無影無蹤提到，令人震驚的是，這篇充滿邏輯漏洞的「幻想文」在短短數小時內被台灣各大主流媒體引用。包括《TVBS》、《中時》、《聯合》、《ETtoday》、《壹蘋》、《鏡週刊》等媒體，以及政論節目《關鍵時刻》，均在未查證金國威本人動向或Netflix官方聲明的情況下，將李男的個人臆測當作事實報導，甚至對其編造的「攝影師辛勞」大加讚揚。



無影無蹤直言，有人造謠固然可惡，但各大新聞媒體對一個這麼可疑的消息，卻不願查證，不是更扯嗎？難道沒有人覺得一個奧斯卡獎導演貼身拍攝這麼大的事情，消息來源竟是來自一名「企業顧問」，是一件很奇怪的事情嗎？就算丟給AI，都會告訴你這是幻想文吧。



