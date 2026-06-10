台灣媒體看南韓選舉，看見的是什麼？

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南韓選票短缺事件提醒我們，民主最大的危機，是失去共同現實。在立場分裂的時代，新聞媒體最艱鉅的任務之一是如何維持社會對共同事實與公共制度的基本信任。（路透社）

2026年6月的南韓地方選舉，原本只是一次例行性的地方政治競爭，卻意外演變成數千人走上街頭、要求重選的政治風暴。首爾松坡區等地因選票不足，導致部分投票所暫停投票，許多選民排隊數小時仍無法順利完成投票。事件發生後，南韓中央選舉管理委員會（NEC）主任辭職負責，總統李在明下令全面調查，但抗議並未因此平息。數千名示威者聚集在首爾開票中心外，高喊「重新選舉」，部分群眾甚至阻擋選務人員離開。

從表面上看，這是一場選務失誤引發的政治風波；但如果把時間軸拉長，就會發現它其實揭露了一個更深層的問題：當人民開始不再相信選舉制度，即使沒有舞弊，民主也可能陷入危機。

一場不該發生的失誤

根據南韓選舉委員會的說法，這次地方選舉共有五十個投票所發生選票短缺，部分地區必須緊急補印選票，甚至暫停投票。事後調查發現，選委會僅依據預估投票率印製約七成三的選票，結果實際投票率超出預期，造成供應不足。南韓選委會公開道歉，主任委員辭職，李在明政府也承認這是嚴重行政失誤。[1]

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若以許多成熟民主國家的標準來看，這樣的事件確實重大，但並不必然構成選舉舞弊。問題在於，當行政失誤發生在一個已高度極化的社會裡，它往往不再只是行政問題，而會迅速轉化為政治信任危機。這正是南韓目前面對的處境。

戒嚴留下的後遺症

許多國際媒體都把這次抗議放回更大的歷史背景來理解。

2024年底，時任總統尹錫悅宣布戒嚴，引發南韓數十年來最嚴重的憲政危機。隨後國會彈劾、憲法法院裁定罷免、提前總統大選，最終由李在明當選總統。從制度面來看，南韓民主完成了一次教科書式的危機處理：總統違憲，國會制衡，法院裁決，人民重新投票。然而，制度完成修復，不代表社會完成和解。[2]

根據多項民調與研究，戒嚴事件之後，南韓保守派與進步派之間的政治對立不但沒有消失，反而進一步加深。支持與反對尹錫悅的兩個陣營，各自形成幾乎平行的資訊世界與政治認同。

於是，當選票不足事件發生時，部分群體看到的是選務疏失；另一部分人看到的，卻是制度遭到操控的證據。

同一件事情，在不同政治立場的人眼中，已經變成兩個完全不同的現實。這也是國際媒體最關心的問題：在真假混雜、立場分裂的時代，我們要如何維持社會對共同事實與公共制度的基本信任。

從首爾到華盛頓：民主的新病徵

過去二十年，民主國家最大的挑戰往往被認為是選舉舞弊、政府腐敗或威權侵蝕；但近年來出現一個新的現象：即使選舉程序基本正常，仍有相當比例民眾不願接受結果。美國2020年總統大選就是一個典型的案例。

大量法院判決、州政府調查與獨立查核都未發現足以改變選舉結果的舞弊證據，但仍有數千萬選民相信選舉被竊取。於是問題不再是選舉是否公正，而是人民是否相信它公正。

如今，南韓似乎也開始出現類似現象。根據路透社報導[3]，這次抗議行動中有大量保守派網紅與YouTube意見領袖參與動員。選票短缺事件迅速在社群媒體上被解讀為「系統性舞弊」，甚至出現要求全面重選的聲浪。而在社群媒體環境中，陰謀論的傳播速度往往遠快於調查結果。

新聞媒體的兩難

對新聞工作者而言，這類事件尤其具有挑戰性。如果媒體淡化事件，可能被批評替政府護航；如果媒體過度強調舞弊指控，又可能成為未經證實訊息的擴音器。因此，國際主流媒體這次大多採取一種相對克制的處理方式：一方面持續追究選委會責任，另一方面也明確指出，目前並沒有證據顯示存在大規模選舉舞弊。

這種報導方式看似保守，卻反映出當代新聞專業的一項重要原則：媒體的主要任務或許不是決定人民應該相信誰，而是盡可能讓事實與推測保持清楚界線。然而，問題在於，當社群媒體已經成為許多人獲取政治資訊的主要來源時，傳統媒體的影響力正在下降。事實查核的速度，往往追不上情緒動員的速度。這也是為什麼全球越來越多民主國家都出現類似困境：民主制度仍然存在，但共同相信制度的人愈來愈少。

台灣媒體如何看南韓選舉

值得注意的是，南韓選票短缺事件傳到台灣之後，不同媒體其實呈現出相當不同的理解方式。

如果從新聞學的框架理論（framing theory）[4]來看，台灣媒體對此事件大致形成兩條主要敘事路線：一是將事件視為選務管理失誤的「行政失誤框架」；二是進一步聚焦於選舉公正性爭議的「舞弊疑雲框架」。

中央社的報導[5]最接近國際通訊社慣例。報導重點放在選票短缺的發生經過、受影響投票所情況、中央選舉管理委員會的回應，以及抗議民眾提出重新投票的訴求。整體而言，焦點集中在事件本身及其行政責任，屬於典型的「行政失誤框架」。在這類報導中，問題被理解為選務執行出現疏漏，而非選舉結果遭到操控。

《聯合報》旗下轉角國際[6]則進一步關注事件對民主制度信任的衝擊。報導不僅整理選票不足事件的發展，也追蹤保守派社群如何將事件延伸為舞弊論述，以及相關指控缺乏具體證據的現實。這類報導的重點已不只是選務出錯，而是當制度瑕疵發生時，社會如何面對快速擴散的不信任感。

客新聞則將焦點放在制度比較層面，討論南韓選務制度與台灣選務制度的差異，以及韓國社會內部出現參考台灣經驗的討論。南韓事件在此被視為觀察不同民主制度運作方式的案例，而非單純的政治衝突。[7]

至於部分評論媒體與政論節目，則傾向將事件直接連結到台灣內部政治爭議，例如不在籍投票、外國人地方選舉權、中國因素等議題。例如《自由時報》自由評論網刊出署名評論[8]，直接將南韓事件類比為「台灣的警鐘」，點出三個議題：選票不足、外籍永久居民投票權，以及國民黨立委提案修《國籍法》縮短中配入籍年限、不在籍投票等。文章警告台灣「花了幾十年才處理好黨國遺毒爛攤子，千萬不能讓背後有整部國家機器撐腰的中共接手，把民主制度連根拔起」。南韓在此不再只是報導對象，而成為台灣政治辯論時拿來做為比較的素材。

相較之下，部分電視新聞與網路媒體則更強調抗議現場與爭議升高的過程。例如TVBS、鏡新聞等報導除了呈現選票不足造成的混亂外，也大量報導要求重新選舉的抗議聲浪、學生團體加入質疑行列，以及部分人士提出的作票或舞弊疑慮。特別是鏡新聞後續系列報導，更進一步聚焦於選票數據爭議、重複票數現象及民間調查訴求，使報導重心逐漸從「選務疏失」延伸到「選舉公正性是否受到質疑」的討論。。[9]

因此，同樣一場選票短缺事件，在台灣媒體中實際上出現了兩種競逐中的框架：一種將其理解為行政管理失當的制度問題，另一種則將其視為可能涉及選舉正當性的政治爭議。前者關心的是責任歸屬與制度改善，後者則聚焦於社會信任與舞弊質疑。兩種框架並非互相排斥，但會引導閱聽人對事件產生截然不同的理解：究竟這是一場選務事故，還是一場可能動搖選舉公信力的政治危機。

國際媒體真正擔心的其實不是選票

若把台灣媒體的焦點與國際主流媒體相比，可以發現一個耐人尋味的落差。

在台灣，許多報導最關注的是：為什麼選票會印不夠？

但在Reuters、AP、BBC與《華盛頓郵報》的報導中，更大的問題其實是：為什麼沒有明確舞弊證據，仍有這麼多人相信選舉被操弄？

換言之，國際媒體看到的不是一次選務失誤，而是一場民主信任危機。

從新聞價值來看，選票不足是一則事件；但從民主治理角度來看，更值得擔憂的是事件之後所產生的集體心理變化。當愈來愈多人相信選舉一定存在黑箱，即使調查結果證明沒有舞弊，制度信任仍可能持續流失。這種現象近年已出現在美國[10]、巴西[11]等因敗選陣營持續質疑選舉正當性而引發政治動員的民主國家，也出現在斯洛伐克的深偽資訊事件[12]，以及羅馬尼亞因資訊操弄疑慮而撤銷總統選舉結果的爭議之中[13]。民主社會面對的挑戰，已不只是如何確保選舉公正，更是如何維持人民對選舉公正的共同信念。

民主最後守護的，不只是選票，而是信任

南韓這場風波最值得台灣引以為戒的地方，不在於選票到底印少了多少張，也不在於哪個政黨因此得利或受害。真正重要的是，它提醒我們一個經常被忽略的事實：民主制度之所以能運作，並不只是因為有選票、投票所與開票程序，而是因為大多數人願意相信這套程序。一旦這種信任開始瓦解，再完善的制度設計也可能失去作用。

從首爾街頭的抗議，到美國國會山莊事件，再到近年全球各地層出不窮的選舉爭議，我們看到的其實是同一個問題：民主最大的危機，不是選舉出了錯，而是人民開始相信，選舉永遠都不會是公平的。

民主最大的危機，是失去共同現實，因此，對新聞媒體而言，未來最重要的任務之一，或許不只是報導選舉結果，而是必須持續追問：在真假混雜、立場分裂的時代，我們要如何維持社會對共同事實與公共制度的基本信任。

[1] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korea-election-commission-chief-quits-over-ballot-paper-shortages-2026-06-05/?utm

[2] https://www.washingtonpost.com/world/2025/06/02/south-korea-presidential-election/?utm

[3] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korean-protesters-keep-calling-re-run-election-after-ballot-shortage-2026-06-06/?utm

[4] 在新聞學與傳播研究中，框架理論（Framing Theory）指的是媒體在報導事件時，透過選擇特定事實、觀點、語言與敘事方式，賦予事件特定的意義與解釋脈絡。新聞不可能呈現現實的全部，因此媒體在決定「哪些資訊重要」、「應該如何描述」、「由誰發聲」以及「問題的原因與解方是什麼」的過程中，實際上已經建立了一種理解事件的框架。美國傳播學者Robert M. Entman認為，框架的作用在於界定問題、診斷原因、做出道德評價，以及提出解決方案。例如，同樣是南韓選票不足事件，有些媒體將其框架為「選務行政失誤」，有些則視為「民主信任危機」，還有些聚焦於「制度比較」或「政治衝突」，不同框架會影響受眾理解事件的方式與後續討論方向。因此，框架理論關注的並不只是媒體報導了什麼，更重要的是媒體如何組織與詮釋事實，以及這種詮釋如何影響公共認知與民主討論。

[5]https://www.cna.com.tw/news/aopl/202606040026.aspx?utm

https://www.cna.com.tw/news/aopl/202606030359.aspx?utm

https://www.cna.com.tw/news/aopl/202606030379.aspx?utm

[6] https://global.udn.com/global_vision/story/8663/9550823?utm

[7] 客新聞，〈韓國選舉出包「選票印不夠」 民眾倡議：要學台灣投票方式〉。

[8] https://talk.ltn.com.tw/article/breakingnews/5463703

[9] https://news.tvbs.com.tw/world/3221215?utm

https://news.tvbs.com.tw/world/3223419

https://www.youtube.com/watch?v=72iGvqS4ZMY

https://www.youtube.com/watch?v=w63yrK_JeaU

https://www.mnews.tw/story/20260610sot1223001

https://www.mnews.tw/story/20260610sot1223002

https://www.mnews.tw/story/20260610sot1320001

[10] https://www.reuters.com/world/us/after-trumps-win-his-election-denial-movement-marches-2024-12-02/?utm

[11] https://www.reuters.com/world/americas/political-career-brazils-bolsonaro-dangles-by-thread-electoral-trial-nears-end-2023-06-30/?utm

[12] https://www.unesco.org/mil4teachers/en/toolkit-media/indicator-5/activities/ai-disinformation/case-study-2?utm

[13] https://www.reuters.com/world/europe/romania-braces-wave-disinformation-ahead-election-second-round-2025-05-05/?utm