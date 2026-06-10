台灣媒體看南韓選舉，看見的是什麼？
2026年6月的南韓地方選舉，原本只是一次例行性的地方政治競爭，卻意外演變成數千人走上街頭、要求重選的政治風暴。首爾松坡區等地因選票不足，導致部分投票所暫停投票，許多選民排隊數小時仍無法順利完成投票。事件發生後，南韓中央選舉管理委員會（NEC）主任辭職負責，總統李在明下令全面調查，但抗議並未因此平息。數千名示威者聚集在首爾開票中心外，高喊「重新選舉」，部分群眾甚至阻擋選務人員離開。
從表面上看，這是一場選務失誤引發的政治風波；但如果把時間軸拉長，就會發現它其實揭露了一個更深層的問題：當人民開始不再相信選舉制度，即使沒有舞弊，民主也可能陷入危機。
一場不該發生的失誤
根據南韓選舉委員會的說法，這次地方選舉共有五十個投票所發生選票短缺，部分地區必須緊急補印選票，甚至暫停投票。事後調查發現，選委會僅依據預估投票率印製約七成三的選票，結果實際投票率超出預期，造成供應不足。南韓選委會公開道歉，主任委員辭職，李在明政府也承認這是嚴重行政失誤。[1]
若以許多成熟民主國家的標準來看，這樣的事件確實重大，但並不必然構成選舉舞弊。問題在於，當行政失誤發生在一個已高度極化的社會裡，它往往不再只是行政問題，而會迅速轉化為政治信任危機。這正是南韓目前面對的處境。
戒嚴留下的後遺症
許多國際媒體都把這次抗議放回更大的歷史背景來理解。
2024年底，時任總統尹錫悅宣布戒嚴，引發南韓數十年來最嚴重的憲政危機。隨後國會彈劾、憲法法院裁定罷免、提前總統大選，最終由李在明當選總統。從制度面來看，南韓民主完成了一次教科書式的危機處理：總統違憲，國會制衡，法院裁決，人民重新投票。然而，制度完成修復，不代表社會完成和解。[2]
根據多項民調與研究，戒嚴事件之後，南韓保守派與進步派之間的政治對立不但沒有消失，反而進一步加深。支持與反對尹錫悅的兩個陣營，各自形成幾乎平行的資訊世界與政治認同。
於是，當選票不足事件發生時，部分群體看到的是選務疏失；另一部分人看到的，卻是制度遭到操控的證據。
同一件事情，在不同政治立場的人眼中，已經變成兩個完全不同的現實。這也是國際媒體最關心的問題：在真假混雜、立場分裂的時代，我們要如何維持社會對共同事實與公共制度的基本信任。
從首爾到華盛頓：民主的新病徵
過去二十年，民主國家最大的挑戰往往被認為是選舉舞弊、政府腐敗或威權侵蝕；但近年來出現一個新的現象：即使選舉程序基本正常，仍有相當比例民眾不願接受結果。美國2020年總統大選就是一個典型的案例。
大量法院判決、州政府調查與獨立查核都未發現足以改變選舉結果的舞弊證據，但仍有數千萬選民相信選舉被竊取。於是問題不再是選舉是否公正，而是人民是否相信它公正。
如今，南韓似乎也開始出現類似現象。根據路透社報導[3]，這次抗議行動中有大量保守派網紅與YouTube意見領袖參與動員。選票短缺事件迅速在社群媒體上被解讀為「系統性舞弊」，甚至出現要求全面重選的聲浪。而在社群媒體環境中，陰謀論的傳播速度往往遠快於調查結果。
新聞媒體的兩難
對新聞工作者而言，這類事件尤其具有挑戰性。如果媒體淡化事件，可能被批評替政府護航；如果媒體過度強調舞弊指控，又可能成為未經證實訊息的擴音器。因此，國際主流媒體這次大多採取一種相對克制的處理方式：一方面持續追究選委會責任，另一方面也明確指出，目前並沒有證據顯示存在大規模選舉舞弊。
這種報導方式看似保守，卻反映出當代新聞專業的一項重要原則：媒體的主要任務或許不是決定人民應該相信誰，而是盡可能讓事實與推測保持清楚界線。然而，問題在於，當社群媒體已經成為許多人獲取政治資訊的主要來源時，傳統媒體的影響力正在下降。事實查核的速度，往往追不上情緒動員的速度。這也是為什麼全球越來越多民主國家都出現類似困境：民主制度仍然存在，但共同相信制度的人愈來愈少。
台灣媒體如何看南韓選舉
值得注意的是，南韓選票短缺事件傳到台灣之後，不同媒體其實呈現出相當不同的理解方式。
如果從新聞學的框架理論（framing theory）[4]來看，台灣媒體對此事件大致形成兩條主要敘事路線：一是將事件視為選務管理失誤的「行政失誤框架」；二是進一步聚焦於選舉公正性爭議的「舞弊疑雲框架」。
中央社的報導[5]最接近國際通訊社慣例。報導重點放在選票短缺的發生經過、受影響投票所情況、中央選舉管理委員會的回應，以及抗議民眾提出重新投票的訴求。整體而言，焦點集中在事件本身及其行政責任，屬於典型的「行政失誤框架」。在這類報導中，問題被理解為選務執行出現疏漏，而非選舉結果遭到操控。
《聯合報》旗下轉角國際[6]則進一步關注事件對民主制度信任的衝擊。報導不僅整理選票不足事件的發展，也追蹤保守派社群如何將事件延伸為舞弊論述，以及相關指控缺乏具體證據的現實。這類報導的重點已不只是選務出錯，而是當制度瑕疵發生時，社會如何面對快速擴散的不信任感。
客新聞則將焦點放在制度比較層面，討論南韓選務制度與台灣選務制度的差異，以及韓國社會內部出現參考台灣經驗的討論。南韓事件在此被視為觀察不同民主制度運作方式的案例，而非單純的政治衝突。[7]
至於部分評論媒體與政論節目，則傾向將事件直接連結到台灣內部政治爭議，例如不在籍投票、外國人地方選舉權、中國因素等議題。例如《自由時報》自由評論網刊出署名評論[8]，直接將南韓事件類比為「台灣的警鐘」，點出三個議題：選票不足、外籍永久居民投票權，以及國民黨立委提案修《國籍法》縮短中配入籍年限、不在籍投票等。文章警告台灣「花了幾十年才處理好黨國遺毒爛攤子，千萬不能讓背後有整部國家機器撐腰的中共接手，把民主制度連根拔起」。南韓在此不再只是報導對象，而成為台灣政治辯論時拿來做為比較的素材。
相較之下，部分電視新聞與網路媒體則更強調抗議現場與爭議升高的過程。例如TVBS、鏡新聞等報導除了呈現選票不足造成的混亂外，也大量報導要求重新選舉的抗議聲浪、學生團體加入質疑行列，以及部分人士提出的作票或舞弊疑慮。特別是鏡新聞後續系列報導，更進一步聚焦於選票數據爭議、重複票數現象及民間調查訴求，使報導重心逐漸從「選務疏失」延伸到「選舉公正性是否受到質疑」的討論。。[9]
因此，同樣一場選票短缺事件，在台灣媒體中實際上出現了兩種競逐中的框架：一種將其理解為行政管理失當的制度問題，另一種則將其視為可能涉及選舉正當性的政治爭議。前者關心的是責任歸屬與制度改善，後者則聚焦於社會信任與舞弊質疑。兩種框架並非互相排斥，但會引導閱聽人對事件產生截然不同的理解：究竟這是一場選務事故，還是一場可能動搖選舉公信力的政治危機。
國際媒體真正擔心的其實不是選票
若把台灣媒體的焦點與國際主流媒體相比，可以發現一個耐人尋味的落差。
在台灣，許多報導最關注的是：為什麼選票會印不夠？
但在Reuters、AP、BBC與《華盛頓郵報》的報導中，更大的問題其實是：為什麼沒有明確舞弊證據，仍有這麼多人相信選舉被操弄？
換言之，國際媒體看到的不是一次選務失誤，而是一場民主信任危機。
從新聞價值來看，選票不足是一則事件；但從民主治理角度來看，更值得擔憂的是事件之後所產生的集體心理變化。當愈來愈多人相信選舉一定存在黑箱，即使調查結果證明沒有舞弊，制度信任仍可能持續流失。這種現象近年已出現在美國[10]、巴西[11]等因敗選陣營持續質疑選舉正當性而引發政治動員的民主國家，也出現在斯洛伐克的深偽資訊事件[12]，以及羅馬尼亞因資訊操弄疑慮而撤銷總統選舉結果的爭議之中[13]。民主社會面對的挑戰，已不只是如何確保選舉公正，更是如何維持人民對選舉公正的共同信念。
民主最後守護的，不只是選票，而是信任
南韓這場風波最值得台灣引以為戒的地方，不在於選票到底印少了多少張，也不在於哪個政黨因此得利或受害。真正重要的是，它提醒我們一個經常被忽略的事實：民主制度之所以能運作，並不只是因為有選票、投票所與開票程序，而是因為大多數人願意相信這套程序。一旦這種信任開始瓦解，再完善的制度設計也可能失去作用。
從首爾街頭的抗議，到美國國會山莊事件，再到近年全球各地層出不窮的選舉爭議，我們看到的其實是同一個問題：民主最大的危機，不是選舉出了錯，而是人民開始相信，選舉永遠都不會是公平的。
民主最大的危機，是失去共同現實，因此，對新聞媒體而言，未來最重要的任務之一，或許不只是報導選舉結果，而是必須持續追問：在真假混雜、立場分裂的時代，我們要如何維持社會對共同事實與公共制度的基本信任。
[1] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korea-election-commission-chief-quits-over-ballot-paper-shortages-2026-06-05/?utm
[2] https://www.washingtonpost.com/world/2025/06/02/south-korea-presidential-election/?utm
[3] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korean-protesters-keep-calling-re-run-election-after-ballot-shortage-2026-06-06/?utm
[4] 在新聞學與傳播研究中，框架理論（Framing Theory）指的是媒體在報導事件時，透過選擇特定事實、觀點、語言與敘事方式，賦予事件特定的意義與解釋脈絡。新聞不可能呈現現實的全部，因此媒體在決定「哪些資訊重要」、「應該如何描述」、「由誰發聲」以及「問題的原因與解方是什麼」的過程中，實際上已經建立了一種理解事件的框架。美國傳播學者Robert M. Entman認為，框架的作用在於界定問題、診斷原因、做出道德評價，以及提出解決方案。例如，同樣是南韓選票不足事件，有些媒體將其框架為「選務行政失誤」，有些則視為「民主信任危機」，還有些聚焦於「制度比較」或「政治衝突」，不同框架會影響受眾理解事件的方式與後續討論方向。因此，框架理論關注的並不只是媒體報導了什麼，更重要的是媒體如何組織與詮釋事實，以及這種詮釋如何影響公共認知與民主討論。
[5]https://www.cna.com.tw/news/aopl/202606040026.aspx?utm
https://www.cna.com.tw/news/aopl/202606030359.aspx?utm
https://www.cna.com.tw/news/aopl/202606030379.aspx?utm
[6] https://global.udn.com/global_vision/story/8663/9550823?utm
[7] 客新聞，〈韓國選舉出包「選票印不夠」 民眾倡議：要學台灣投票方式〉。
[8] https://talk.ltn.com.tw/article/breakingnews/5463703
[9] https://news.tvbs.com.tw/world/3221215?utm
https://news.tvbs.com.tw/world/3223419
https://www.youtube.com/watch?v=72iGvqS4ZMY
https://www.youtube.com/watch?v=w63yrK_JeaU
https://www.mnews.tw/story/20260610sot1223001
https://www.mnews.tw/story/20260610sot1223002
https://www.mnews.tw/story/20260610sot1320001
[10] https://www.reuters.com/world/us/after-trumps-win-his-election-denial-movement-marches-2024-12-02/?utm
[11] https://www.reuters.com/world/americas/political-career-brazils-bolsonaro-dangles-by-thread-electoral-trial-nears-end-2023-06-30/?utm
[12] https://www.unesco.org/mil4teachers/en/toolkit-media/indicator-5/activities/ai-disinformation/case-study-2?utm
[13] https://www.reuters.com/world/europe/romania-braces-wave-disinformation-ahead-election-second-round-2025-05-05/?utm
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