「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜

娛樂中心／綜合報導

「台灣媳婦」莎白育有2個孩子。（圖／翻攝自莎白IG）

來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。

莎白兒子在美國被羞辱。（圖／翻攝自莎白IG）

莎白17日罕見在社群動怒，透露兒子回美國短短一週就遇到3次嘲笑的情況，莎白表示，自己前幾天和朋友及小孩一起到動物園遊玩，園區清楚標示三歲以下小孩免費入場，但輪到兒子萊萊時，工作人員竟脫口：「He’s awfully large（他大隻得太恐怖了）」，莎白解釋兒子只有14個月，卻得到工作人員回應：「我只是確認一下」，讓莎白心想：「關你屁事」。

後來莎白到好市多購買尿布再度遇到類似情況，一名工作人員突然看著萊萊說：「He looks like he doesn’t skip a meal huh（看起來沒少吃飯齁）」，讓她忍不住在心裡怒嗆：「你才看起來很胖勒」。而最令莎白無法接受的，是她在廁所遇到一位講西班牙文的女性，對方突然走過來摸兒子的頭，用西班牙語說：「我的天啊好醜喔」，讓聽得懂西文的莎白當場傻眼。

莎白以「台美巨嬰在美國被嘲笑」為題發新片。（圖／翻攝自莎白IG）

莎白表示從來沒想過會在美國發生這種事情，強調自己並非容易受傷的人，最生氣的是當下不知如何回應，也無法即時保護兒子，貼文一出，網友紛紛湧入表示：「幸好萊萊現在還聽不太懂很多不然他會好難過」、「萊萊超級可愛的～那些人是嫉妒妳，把萊萊養的這麼好」。

