「台灣媳婦」莎白回美國氣炸！愛兒竟遭3度嘲笑 路人摸頭下秒吐2字「好醜」

「台灣媳婦」莎白不滿自己的孩子遭嘲笑。翻攝台灣媳婦Elizabeth臉書

來自美國、在台定居超過15年的YouTuber「台灣媳婦」莎白，頻道擁有近80萬訂閱，近日帶著14個月大的兒子「萊萊」返美旅遊，卻意外遇到不愉快經驗，她昨（17日）上傳影片分享，一週內竟三度遭到當地人對兒子外型的評論與嘲笑，讓她相當傻眼又氣憤，忍不住懷疑：「我臉上是不是寫著『很好欺負』？」

莎白透露，第一起事件發生在動物園，因為園方規定3歲以下孩童免費入園，工作人員看到身形較大的萊萊，竟直言：「他大隻得太恐怖了。」即使她解釋孩子只有14個月，對方仍回說只是「確認一下」，讓她心裡忍不住爆粗口，覺得對方多此一舉。當天晚上，她到賣場購買尿布結帳時，又被店員評論孩子：「看起來沒少吃一餐。」甚至補一句：「不用擔心，我的小孩也很胖。」讓她表面冷靜，內心卻相當不舒服。

莎白的兒子萊萊被工作人員嘲笑。翻攝台灣媳婦Elizabeth臉書

最讓莎白無法接受的是第三次，她表示，當時正在洗手，一名婦女突然走近推車摸了摸萊萊的頭，竟用西班牙語笑著說：「我的天啊！好醜喔！」讓聽得懂西文的她當場愣住，忍不住氣炸，莎白直言，過去她認知中的美國文化，並不會隨意評論他人外貌，更何況對象還是小孩，如今短短一週內連續遭遇三次，實在讓人難以消化。

莎白對路人的隨意嘲笑感到火大。翻攝台灣媳婦Elizabeth臉書

莎白也坦承，真正讓她最生氣的其實不是那些話本身，而是當下完全來不及反應，沒能即時替孩子反擊與保護，她在貼文中寫下心聲：「對，他大隻，所以勒？」並感嘆或許對方以為她聽不懂語言才會肆無忌憚。影片曝光後，也引發不少網友共鳴，紛紛留言安慰，認為不論在哪裡，都不該對孩子的外表做出任何評論。



