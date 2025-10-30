台灣媽祖廟參加湄洲島遶境 陸委會憂統戰

為紀念媽祖羽化升天一千零三十八週年，媽祖故鄉大陸湄洲島，湧入成千上萬名信眾，還有來自台灣多家媽祖廟代表，包括大甲鎮瀾宮、新港奉天宮等，約600名信眾共襄盛舉，不過陸委會提醒，大陸可能藉由宗教活動進行統戰，呼籲信眾參與交流要提高警覺。

起馬砲一響，正式起駕！紀念媽祖羽化升天一千零三十八週年的遶境活動，在現場信眾的簇擁下熱鬧登場。人潮密密麻麻，大家都想與媽祖聖像一同遶境、祈求平安。不過，這裡不是台灣，而是中國大陸的湄洲島。

TVBS特派記者 莊鎧毓：「湄洲島是媽祖的故鄉。每年農曆三月和九月，島上都會舉行大規模的遶境活動。湄洲島面積大約是金門的十分之一，但每一年都會擠滿成千上萬的信眾，一同共襄盛舉。」

包含台灣的大甲鎮瀾宮、新港奉天宮等香火鼎盛的媽祖廟，也都參加這次的遶境祈福活動。主辦單位統計，從台灣前來的信眾約有六百多人。整個島上氣氛熱鬧，家家戶戶門前也備妥鞭炮，迎接媽祖鑾駕。

大甲鎮瀾宮副董事長 鄭銘坤：「台灣所有神明都是從大陸移民過去，早期都是跨海到台灣，習俗都大同小異。」

不過，就在活動舉行前幾天，陸委會再度表示，中共會利用宗教進行統戰，在這樣的體制下，並沒有宗教自由的概念，所謂交流，都有政治目的。

陸委會副主委 梁文傑：「中共利用宗教統戰行之有年，這都是陸委會長期關注的問題。」

根據台灣資訊環境研究中心的數據，去年二○二四年，大約有一點六萬名信眾前往對岸參加宗教活動。陸委會引用這項數據表示，與他們掌握的數字差不多，但肯定仍有黑數存在。不過，對多數參加的信眾來說，認為外界的擔憂有些小題大作。

桃園信眾：「文化、宗教跟政治其實是兩回事。媽祖是大家的，我們只是愛拜媽祖、信仰媽祖，這是我們的文化。」

整個祭典活動長達三天兩夜，除了陸地上的繞境祈福，海邊還搭起巨型的船隻祭壇，象徵媽祖出海，保護漁民平安。

新港奉天宮董事長 何達煌：「湄洲祖廟是全世界媽祖的祖廟，也是新港奉天宮的祖廟。湄洲媽祖、全台灣的媽祖，會保佑大家平安，兩岸和平。」

儘管兩岸關係風聲鶴唳，不過信眾都盼望宗教歸宗教，政治歸政治。

