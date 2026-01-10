台灣學生赴陸「必得獎」涉統戰？學校未落實申報 監委要查

監察委員林文程、田秋堇關切，雖然對於學生赴陸參賽，教育部設有登錄平台，但仍有部分學校未落實填報，或有教師以透過私人管道方式招攬學生參與赴陸相關活動，致難以追蹤，因此申請自動調查。（本報資料照片）

陸委會日前表示，中國大陸藉由比賽、徵選，並以內定得獎等方式招攬台灣學生赴陸交流，藉此宣揚中國大陸。陸委會強調，比賽多數是幌子，應提高警覺，避免協助或配合宣傳，落入統戰陷阱。監察委員林文程、田秋堇關切，雖然對於學生赴陸參賽，教育部設有登錄平台，但仍有部分學校未落實填報，或有教師以透過私人管道方式招攬學生參與赴陸相關活動，致難以追蹤，因此申請自動調查。

陸委會日前指出，中國大陸利用比賽或甄選，吸引台灣學生報名參加，其中更牽涉內定得獎、落地招待等方式，宣揚中國大陸的美好。陸委會強調，這類比賽或甄選，確實絕大多數都是幌子，只是為了招攬台灣學生到中國大陸參加統戰活動。

監察院表示，中央教育部雖已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，要求各級學校需填報學生赴陸交流活動資訊，但據了解仍有部分學校未落實填報，或有教師以透過私人管道方式招攬學生參與赴陸相關活動，致難以追蹤。

監察委員林文程、田秋堇表示，各級學校於前揭「赴陸教育交流活動登錄平台」登錄相關赴陸資訊後，究相關權責機關有無確實審核？另民間團體公告或辦理赴陸活動，招攬學生於寒暑假期間參與，究相關監督管理或查核機制為何？

監委表示，倘相關活動涉有違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」之情事，應如何處理？均有深入瞭解之必要，因此申請自動調查。

