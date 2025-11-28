台灣學童近視問題嚴重 眼科醫師聚焦近視控制關鍵問題





【NOW健康 林志遠／高雄報導】隨著3C產品使用年齡層下降，台灣學童的近視問題日益嚴重。高雄榮民總醫院眼科部主任陳俊良表示，近視是一種疾病，一旦發生就無法回復，當近視度數超過500度，即屬於高度近視，可能引發視網膜剝離、黃斑部病變、青光眼，甚至提早出現白內障等併發症，嚴重恐導致失明。







近視控制常見選擇 「散瞳劑、角膜塑型片、兒童控制鏡片」比一比



面對學童近視逐年上升的趨勢，家長最關心的莫過於：「孩子該用什麼方式控制近視？」陳俊良醫師指出，目前市面上常見的方式包括散瞳劑，也就是阿托品藥水、角膜塑型片，以及近年興起的兒童控制鏡片，包括周邊離焦鏡片或隱形眼鏡兩種。

最安全、最簡單的近視控制方式，就是使用散瞳劑，每天晚上只需要點1次，操作方便又有效，不過，剛開始使用的時候，許多家長和孩子常會遇到一個困擾，就是隔天早上小朋友可能會覺得怕光，導致不敢在陽光下活動，甚至在上體育課時，老師也常發現這些孩子喜歡待在樹蔭下，這正是散瞳藥引起的短暫畏光現象。



角膜塑型片是一種夜間配戴、白天摘除的硬式隱形眼鏡，能在睡眠中暫時改變角膜的弧度，使白天的視力變得清晰，並且能有效延緩近視加深。陳俊良醫師說：「在眾多近視控制選項中，角膜塑型片是具備良好實證支持且效果顯著的治療方式之一；根據最新實證報告，角膜塑型片除單獨使用外，與阿托品藥水及多種組合治療亦展現出不錯的近視控制效果。我們眼科醫師會根據每個病人的臨床狀況、治療可行性及安全性，綜合考量出最適當的治療方案。」



角膜塑型片如何照護？ 徹底洗手、專用清潔液、定期更換鏡盒不可少



高雄榮民總醫院眼科部醫師賴薇羽表示，有散光的孩子也可透過配戴客製化設計的角膜塑型片。家長在初期可陪同孩子一起清潔與配戴，不僅可確保衛生，也能建立正確的流程與增加親子互動。只要確實清潔、定期回診，角膜塑型片也可以是非常安全的矯正方式。



賴薇羽醫師指出，許多家長擔心角膜塑型片的日常照護是否麻煩？配戴是否安全？其實，只要遵循正確的清潔步驟，角膜塑型片是非常安全的，最重要的是小朋友在配戴前一定要徹底洗手，並使用專用的清潔液清洗鏡片；鏡盒也需定期更換，保持清潔，只要落實這些步驟並規律回診，角膜塑型片的安全性相當高。 若孩子出現紅眼、流淚或任何不適症狀，務必要立即告訴家長並盡快就醫，確保眼睛健康無虞。





▲配戴角膜塑型片只要確實清潔、定期回診，也可以是非常安全的矯正方式。（圖／賴薇羽醫師提供）



單純戴眼鏡或日拋隱形眼鏡「無法控制惡化」 眼科醫師聚焦關鍵問題



至於單純戴眼鏡或日拋隱形眼鏡是否足夠？陳俊良醫師解釋，許多人以為只要戴上眼鏡、看得清楚就沒問題，但這樣其實沒有真正的去控制近視的惡化。眼鏡或一般隱形眼鏡只能讓影像重新對焦，改善視覺清晰度，卻無法阻止眼軸持續拉長、度數不斷上升。若長期缺乏積極控制度數，近視就可能快速惡化，短時間內從中度近視突破500度，成為高度近視，而 高度近視不只是看不清楚，更會增加視網膜剝離、黃斑部病變、青光眼等嚴重併發症的風險，因此控制度數比單純的矯正視力更為關鍵。



陳俊良醫師提醒，雖然近視雷射在成年後能矯正視力，但雷射僅能「拿掉度數」，無法消除高度近視造成的眼球結構變化與併發症風險，高度近視者仍須終身定期追蹤視網膜與視神經健康。



總結來看，角膜塑型片不僅能在睡眠中改善日間視力，更在實證上證明對延緩近視進展最為有效；而單純戴眼鏡或日拋隱形眼鏡雖方便，卻無法防止度數惡化。家長若希望孩子遠離高度近視帶來的風險，應與專業眼科醫師討論最適合的近視控制方式。



# 首圖來源／陳俊良醫師提供



