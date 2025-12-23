台灣學聯攜手臺北市STEAM辦公室 助力中山女高培育科技女力

記者康子仁／台北報導

因應 AI 醫療、精準健康與高齡化社會所帶來的結構性變革，台灣學聯攜手臺北市 STEAM 及新科技發展辦公室，於中山女高正式啟動「科技女性人才培育計畫」。計畫以「醫療科技、數位倫理、STEM 照護」為核心，透過跨領域課程設計、實作導向學習與國際視野導入，協助學生提前建構未來醫療與科技產業所需的關鍵能力。

台灣學聯長期深耕 K–12 前瞻科技教育，涵蓋生醫研究、智慧醫療、AI 資料判讀與醫療倫理等領域，並引入第一線產業案例與專家資源。此次與臺北市 STEAM 及新科技發展辦公室合作，進一步聚焦「科技、人文、社會關懷」的整合能力，培養兼具洞察力、跨域思維與創新實踐力的科技女力。

臺北市 STEAM 及新科技發展辦公室指出，在 AI 深度進入醫療體系的時代，學生除需具備扎實的科學與科技素養外，更必須理解醫療資料隱私、科技倫理與新型態健康照護所帶來的挑戰。此次合作課程規劃包含：1、醫療科技趨勢工作坊：解析精準醫療、醫療 AI、可穿戴感測與智慧照護應用。2、STEM 照護設計實作：以高齡照護、慢性病管理為主題，進行問題導向的設計挑戰。3、數位倫理與資料素養講座：探討醫療數據應用、AI 判讀與倫理思辨。4、國際視野拓展：引介國外醫療科學與生命科技教育模式，拓展學生全球觀點。

台灣學聯表示，未來十年最關鍵的人才，並非僅精通程式或醫學專業，而是能跨界整合科技與人文、理解使用者需求，並提出具社會價值創新解方的女性科技人才。透過本次合作，期盼讓學生及早接觸真實情境問題，培養解決問題與跨域協作能力，為未來升學與職涯探索奠定紮實基礎。

本計畫將自今年起陸續推動系列課程與活動，並逐步建立「科技女力人才培育」示範模式，期待帶動更多學校共同投入，擴大影響力。

台灣學聯致力於推動 K–12 前瞻科技教育，提供 AI、生命科學、工程與醫療科技等完整課程與產學鏈結平台，協助學校落實跨域教育，培育具備國際競爭力的下一代人才。

臺北市「STEAM 及新科技發展辦公室」則整合 7 所自造及科技中心、3A 教學基地等資源，從課程發展、教師專業增能、國際鏈結與產學銜接等面向進行整體規劃，並以專題學習與資通訊競賽取代傳統評量，建構完整的 STEAM 與新科技學習脈絡，培養具備「主動探索、尊重多元、合作分享、終身學習」精神的未來跨域人才。