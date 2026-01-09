台灣宇越生醫攜手韓國 CarBio Therapeutics簽署合作備忘錄 跨國佈局推進 CAR-T 癌症免疫療法

（健康中心／綜合報導）台灣宇越生醫(UWELL Biopharma)宣布，已與韓國 CarBio Therapeutics 正式簽署合作備忘錄（MOU），共同展開 CAR-T（Chimeric Antigen Receptor T-Cell）癌症免疫治療合作。依合作規劃，宇越生醫將提供 CAR-T 相關技術授權及製程平台建置支援，以協助其建立生產設施和商業化；CarBio Therapeutics 則負責韓國當地製造平台建置、臨床推動與市場通路佈局，雙方將攜手加速 CAR-T 治療在韓國的落地與臨床應用。

圖／宇越生醫與韓國CarBio Therapeutics簽署合作備忘錄，圖右為宇越生醫董事長秦嘉鴻，圖左為CarBio Therapeutics 執行長Lee, Heon-Ju。（宇越生醫 提供）

宇越生醫為台灣深耕細胞治療與基因治療的研發企業，具備 CAR-T開發能力、病毒載體平台及臨床級細胞製備能量，擁有從藥品開發、臨床前研究、製程放大量產至臨床執行的技術整合能力。公司近年積極以技術輸出與國際合作為策略方向，旨在將台灣先進成熟之CAR-T細胞治療研發成果推向全球。本次合作被視為宇越跨國佈局的重要里程碑，透過技術授權及製造移轉，將有助提升台灣研發成果於國際市場的實際落地速度。

CarBio Therapeutics 則為韓國細胞治療發展企業，專注於 CAR-T 技術用於實體瘤與血液腫瘤之臨床應用，並持續強化免疫細胞改造與 CAR 結構設計平台。公司以開發具臨床可行性的癌症細胞療法為核心目標，目前積極佈建臨床合作機構及醫院網絡，透過本次引進台灣技術，可望加速建置韓國本地 CAR-T 生產能力並拓展產品線布局。

圖／本次合作被視為宇越海外佈局的契機。（宇越生醫 提供）

韓國CAR-T市場需求升溫 國際產品導入但價格昂貴、本土研發加速中

CAR-T 為近年全球癌症免疫治療最受關注之技術，已有產品在特定血癌領域取得核准並應用於臨床。目前韓國市場已引進諾華（Novartis）Kymriah 與吉列德（Gilead/Kite）Yescarta 等國際上市產品，但因療程價格高昂、單次治療費用仍落在千萬台幣區間，使得臨床可及性受限。本土細胞療法開發雖逐步升溫，但尚多處於研發與臨床評估階段，顯示韓國市場仍具導入具成本效率與在地製造能力 CAR-T 技術的需求空間。

在政策與市場變動推動下，韓國再生醫療與細胞治療產業正快速成長。此次宇越生醫與 CarBio Therapeutics 的合作，有望提升在地製造與供應效率，並在主管機關核准與臨床評估推進下，增加癌症病患取得 CAR-T 治療之可近性，預期將為韓國乃至東北亞地區帶來新的臨床發展契機。

宇越生醫表示，本次合作不僅有助技術輸出，同時也是台灣細胞治療技術跨國擴張的重要一步；CarBio Therapeutics 執行長Lee, Heon-Ju (音譯:李憲周)博士亦指出，引進臨床階段CAR-T產品與技術將提升並強化CarBio公司在癌症免疫療法領域的競爭力，冀望能在主管機關核准適應症及醫師評估前提下，為韓國患者提供更多元的治療選擇。

