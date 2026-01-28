台灣守住民主第一線 賴總統：讓世界看到國軍嚇阻、擊敗敵人的能力

即時中心／顏一軒、許雯絜報導

總統賴清德今（28）日上午主持「中華民國115年2月份將官晉任授階典禮」時表示，面對現代化戰爭型態的轉變，以及灰色地帶的侵擾，台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢，期勉國軍持續強化部隊基礎訓練與聯合量能，並運用科技與人工智慧，打造「有效、可恃、現代化」的防衛力量，讓世界看到國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯，確保國家與人民福祉。





賴清德指出，國軍的領導幹部，必須持續精進，不僅要強化部隊的基礎訓練與聯合演訓量能，更要帶領部隊，轉向更務實、更具彈性的實戰訓練；同時，要靈活發展各種克敵政策，運用科技與人工智慧，打造出「有效、可恃、現代化」的防衛力量。

他強調，「我們要讓世界看到，國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯，確保國家安全與人民福祉。請大家共同為這個目標持續努力，並將這份信念，深耕到每一個部隊之中」。

此外，賴清德說，再過不久就是農曆春節，然而守護國家安全沒有假期，許多弟兄姊妹仍須堅守崗位。因此要藉這個機會，再次感謝每一位國軍的家人，你們都是國軍最堅強的後盾，因為有你們的理解、包容與支持，國軍才能夠沒有後顧之憂，投身保家衛國的行列。

賴清德恭喜晉任中將的許志中，以及陳健中、盧建仲、林健源、徐文龍晉任少將；他提及，許將軍曾經擔任艦隊作戰及海軍計畫主管要職，是海軍戰術整合與多域聯合作戰的重要推手。未來請以更高的視野，持續在戰備訓練、戰術準則整合等工作上，帶領國軍更上層樓。

而晉任少將的4位軍官，賴清德則說，各位無論是在輪型戰車研發、兩棲船塢運輸艦監造、水下戰備偵巡及艦隊區域防空等各項任務，都全力以赴，達到提升國防自主量能、落實實戰經驗以及建構堅實國防智庫等目標。

賴清德總結，無論是國軍或者是寶眷，各位都是國家社稷的堅實依靠，再次感謝各位的努力和付出，請各位把榮耀放在肩上、把責任放在心上，把戰力落實在每一天的訓練裡面，「我們共同努力，讓國軍越強大，國家就越安全」。

此次典禮包含總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國等均在場觀禮。





