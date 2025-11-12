台灣安全四隻腳「賴打斷三隻」 韓國瑜金句被讚總統格局
綠委沈伯洋遭大陸揚言抓捕，賴清德竟希望立法院長韓國瑜幫忙講話，韓國瑜今喊「自己生病卻要別人吃藥」，打臉綠營贏得滿堂彩。粉專大讚韓國瑜稱「台灣安全四隻腳，賴和民進黨打斷了三隻腳」，嘲諷綠營只會無能狂怒。網友直呼「感覺韓國瑜比較有總統的高度」。
4.6萬追蹤的粉專「高雄林小姐」12日發文附圖，引用韓國瑜回應賴清德的相關談話，「一張桌子四隻腳，台灣安全也是四隻腳：保護好中華民國，保護好民主自由，維護好美台關係，維護好兩岸和平。賴總統和民進黨打斷了三隻腳，你民進黨台獨黨綱放在這裡，你如何保護好中華民國？你去年一整年發動大罷免，你如何保護好台灣民主自由？你宣佈中國大陸為境外敵對勢力，你如何維護兩岸和平？」
高雄林小姐直言，賴清德、卓榮泰那種耍嘴皮子講幹話完全沒用，民進黨在讓台灣穩定這點超級失敗的！也只有韓國瑜能那麼簡單清楚的點明這些重點。「接下來就是被點出無能者的狂怒時間。準備看他們無能狂怒囉！」
網友表示「美台關係也沒有搞好啊」、「沒事別cue韓總，除非你想自討沒趣」、「現在感覺韓國瑜比較像總統！」、「韓院長飽讀詩書，金句連連太有智慧了」、「總統的格局總統的高度」、「韓院長，說的句句真理，果然韓院長真有料」、「韓院長專門斬妖除魔的啊」、「拿美國人的錢在台灣搞破壞又造謠的人早就該被抓去關了」、「一個頭腦清晰的總統真的無比重要」、「我愛韓院長！中華民國的存亡就在2028！」
不幫台獨沈伯洋揹鍋 韓國瑜嗆賴清德廢台獨黨綱
(記者蕭文彥台北報導)立法院長韓國瑜今親上火線，直言賴清德消費沈伯洋，「桌子有4隻腳，維護台灣安全也有四隻腳，但賴清德總統兼民進黨主席，打斷三隻腳」。韓國瑜直言賴清德應立即廢除民進黨台獨黨綱，並撤回大...自立晚報 ・ 4 小時前
白宮：川普希望12日簽署法案 結束美國政府停擺
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）白宮表示，美國總統川普（Donald Trump）希望在今天稍晚簽署法案，結束美國聯邦政府停擺。中央社 ・ 3 小時前
舉例「鄭麗文拜共諜、中共抓沈伯洋」2盤菜 卓榮泰嗆韓國瑜：都要沈默吞忍？
民進黨立委沈伯洋遭中國立案偵查，總統賴清德昨喊話立法院長韓國瑜應聲援，韓以維護台灣安全有4隻腳為喻，呼籲賴撤回中國境外敵對勢力。行政院長卓榮泰今天（12日）赴宜蘭蘇澳勘災，他以韓國瑜「桌子4隻腳之說」延伸暗諷，「桌上兩盤菜，一盤是國民黨主席參加共諜活動，另一盤是中國追捕沈伯洋，難道身國國會議長的韓國瑜都要沈默吞下去？」鏡報 ・ 14 小時前
被賴清德點名「維護國會尊嚴」...韓國瑜竟反要賴清德「廢除台獨黨綱、撤回中國為境外敵對勢力」：這樣才能解決問題
韓國瑜表示，以上是他對賴清德總統點他的名，他發自內心來呼籲，讓台灣人民遠離戰爭，讓台灣的年輕朋友有美好的前途去奮鬥努力，這才是治本之道。放言 Fount Media ・ 14 小時前
沈伯洋遭中國通緝 韓國瑜發言惹議 周玉蔻開酸「降格當國台辦主任」
[Newtalk新聞] 中共日前宣布，將以涉犯「分裂國家罪」，立案調查立法委員沈伯洋，甚至揚言要全球通緝。總統賴清德昨日就點名立法院長韓國瑜應站出來維護國會主權，而韓國瑜今（12）日則回應，「自己生病讓別人吃藥」，並要賴清德廢除台獨黨綱、撤回中國為境外敵對勢力。對此，媒體人周玉蔻在痛批，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德，降格為中國國台辦主任嗆聲賴清德，坐等陸委會副主委梁文傑出來電他。 周玉蔻表示，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德總統呼籲為沈伯洋遭中共通緝一事表現立法院長的高度，今天化身為國台辦主任，嗆聲賴總統先廢除台獨黨綱、取消中共為境外敵對勢力的說法。很多人看了韓國瑜置國會議員人身安全於不顧、視國會尊嚴遭羞辱於無物、縱容中共當局恐嚇台灣國民不保護的說法，一定十分生氣。 她建議，既然韓國瑜要降格為中國的國台辦主任，那就坐等陸委會副主委梁文傑出來電他，至於其他發言人，反正腦袋、形象激不起共鳴和漣漪，書讀的又不如梁文傑多，就算了吧。查看原文更多Newtalk新聞報導迎戰2026選舉 民眾黨曝第二波議員提名：中部選區6人 蕭美琴訪歐56小時 媒體人曝驚魂過程：宛如007過關斬將新頭殼 ・ 13 小時前
「解鈴還須繫鈴人」 韓國瑜：保護立委是職責 但賴清德該做的不是點名
針對民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨日點名要求立法院長韓國瑜聲援，韓國瑜今天提出「四隻腳論」回應，指出台灣安全的四個基本要素已被民進黨打斷三隻，批評賴清德是「自己生病卻讓別人吃藥」。品觀點 ・ 13 小時前
芬蘭防長：中國大規模資助俄羅斯戰爭行動 加劇歐洲安全威脅
（中央社赫爾辛基12日綜合外電報導）芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）今天表示，中國「大規模」資助俄羅斯的戰爭行動，不僅加劇歐洲安全威脅，也對北約構成挑戰。中央社 ・ 3 小時前
現身德國國會 沈伯洋：勇敢台灣人不因中國恐嚇退縮
（中央社記者王揚宇台北12日電）中共近日揚言追捕民進黨立委沈伯洋。沈伯洋今天表示，中國說他不能出國、一出國就會被逮捕，但他現在在德國國會門口，並且要以台灣立委的身分進去為自由、民主作證，中國想用恐嚇的方式讓台灣人沉默，作為勇敢的台灣人，絕不會因此退縮。中央社 ・ 9 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
