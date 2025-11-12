台灣安全四隻腳「賴打斷三隻」 韓國瑜金句被讚總統格局

外界大讚韓國瑜(左)比賴清德(右)更有總統的格局與高度。（合成圖／示意圖／資料照／姚志平、趙雙傑攝）

綠委沈伯洋遭大陸揚言抓捕，賴清德竟希望立法院長韓國瑜幫忙講話，韓國瑜今喊「自己生病卻要別人吃藥」，打臉綠營贏得滿堂彩。粉專大讚韓國瑜稱「台灣安全四隻腳，賴和民進黨打斷了三隻腳」，嘲諷綠營只會無能狂怒。網友直呼「感覺韓國瑜比較有總統的高度」。

4.6萬追蹤的粉專「高雄林小姐」12日發文附圖，引用韓國瑜回應賴清德的相關談話，「一張桌子四隻腳，台灣安全也是四隻腳：保護好中華民國，保護好民主自由，維護好美台關係，維護好兩岸和平。賴總統和民進黨打斷了三隻腳，你民進黨台獨黨綱放在這裡，你如何保護好中華民國？你去年一整年發動大罷免，你如何保護好台灣民主自由？你宣佈中國大陸為境外敵對勢力，你如何維護兩岸和平？」

高雄林小姐直言，賴清德、卓榮泰那種耍嘴皮子講幹話完全沒用，民進黨在讓台灣穩定這點超級失敗的！也只有韓國瑜能那麼簡單清楚的點明這些重點。「接下來就是被點出無能者的狂怒時間。準備看他們無能狂怒囉！」

網友表示「美台關係也沒有搞好啊」、「沒事別cue韓總，除非你想自討沒趣」、「現在感覺韓國瑜比較像總統！」、「韓院長飽讀詩書，金句連連太有智慧了」、「總統的格局總統的高度」、「韓院長，說的句句真理，果然韓院長真有料」、「韓院長專門斬妖除魔的啊」、「拿美國人的錢在台灣搞破壞又造謠的人早就該被抓去關了」、「一個頭腦清晰的總統真的無比重要」、「我愛韓院長！中華民國的存亡就在2028！」

