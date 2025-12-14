台灣安全有保障？明居正：美國打過「3C版戰爭」，不見得打不過中共

美國白宮近日公布最新《國家安全戰略報告》，其中提到美國將呈現「重亞輕歐」的態勢，不少人認為美國不再以世界警察自居，將採取「川普版門羅主義」。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》指出，現在川普只是要求歐洲各國多出錢，並不表示不管歐洲。

美國不再當「冤大頭」 明居正：川普要求歐洲多出錢

明居正說明，美國深知許多地方沒有美國不行，但過去美國當好人當太多了，世界各國都覺得理所當然，因此美國現在不想再當冤大頭。此外，1960年代以來美國和北約的歐洲盟國一直在辯論是否提高軍費，前美國國務卿季辛吉過去就提出美歐之間關係不平等，美國出太多錢，歐洲國家只是搭順風車。美國對歐洲一直搭順風車相當不滿，故而現在川普翻臉，要求歐洲各國多出錢，並不表示美國不管歐洲。

明居正表示，不太同意大眾對川普版門羅主義的解讀。他認為，川普版門羅主義是阻止中共染指中南美洲，中共藉著一帶一路、貿易往來和傾銷，已滲透進中南美洲，並賄絡買通各國領導人，現在美國要奪回在中南美洲的勢力，故而用打擊毒品等名義進行。美國現在採取進攻版的門羅主義，中共已進入中南美洲，因此美國要奪回勢力。此外，若中南美洲被中共占據，或建立軍事和潛艇基地，中共攻打美國的難度將大幅降低。

明居正提四大策略護台灣

明居正提到，在此全球局勢下，台灣除了自我強化外，能夠做的就是加強國際文宣。例如，第一，加強和歐洲國家、美國國會宣傳民主夥伴的主張；第二，強調台灣是重要的經貿夥伴，台灣產品重質、不重量且不可或缺；第三，強調台灣戰略位置重要性；第四，強調台灣是反共最前哨，若烏克蘭戰敗，中共奪取台灣，美國和歐洲無法奪回，第三次世界大戰恐將爆發。

明居正直言，當國際秩序被一個國家破壞，而這個國家未受到懲罰，其他國家接著破壞國際秩序都不受到懲罰時，世界大戰便會爆發，而世界大戰結束後，世界秩序將大改變，轉為由這些破壞秩序的國家主導國際秩序。

圖為美國總統川普。（資料照，美聯社）

中共缺乏現代戰爭經驗 明居正：美國不見得打不過對方

《紐約時報》日前曝光五角大廈密件指出，20年前美國在太平洋的主導地位可保證保衛台灣，但解放軍現已崛起，引起外界質疑美國恐難敵中共。對此，明居正說明，《華盛頓郵報》3月29日獨家報導指出，美國新任的國防部長赫格賽斯在內部發布備忘錄，表示美軍將調整策略，將阻止中共佔領台灣做為優先事項，並對台灣提供拒止防禦的指導方針等，川普最後要打贏一場和中共的戰爭。為了達到此事，美國要拿回格陵蘭島和巴拿馬運河，並要求歐洲、中東和東亞的盟友增加國防開支，負責應對俄羅斯、朝鮮和伊朗，美國則應付更重要的其他戰區的風險，也就是中共，而最新的美國國安戰略報告完全呼應了此事。

明居正進一步說道，中共1979年後就沒有打過戰爭，也沒有打過電子版的現代戰爭，但美國打過，且美國是第一個打3C版戰爭的國家，不見得打不過中共。此外，中共內部也存在財政、債務、社會動亂等問題，可見此為認知戰，大眾應清楚思辨。

