台灣官方仍稱呼韓國為「南韓」？外交部曝原因：盼在這項標註也有好的改善

韓國政府上周悄悄更新電子入境卡系統，將原先台灣抗議的2個列示爭議欄位刪除，儘管韓國外交部以「增進便利」為由，中國外交部仍提醒韓方此「事關14億多中國人民的民族情感」，而台灣外交部雖然表達肯定，但尚無規劃更改外僑居留證上先前調整為「南韓」的列示。我國外交部政務次長陳明祺今（15）日上午說明，外交部基於相互尊重、務實做法協調相關問題，持續觀察韓方做法。



韓國去年2月啟用電子入境卡後，原在「前一出發地」及「下一目的地」欄位，將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」，引發台灣抗議，韓國政府最終於4月10日將2個欄位刪除。台灣外交部上周回應，尊重韓方為便利旅客、簡化入境流程調整系統，此舉將有助兩國民眾往來與交流。不過，中國外交部發言人郭嘉昆昨日則稱「標註為中國台灣理所當然」，並稱「一個中國原則」是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，希望韓國政府充分認識到台灣問題「事關14億多中國人民的民族情感」。



立法院外交及國防委員會今日上午邀請外交部、經濟部等部會就「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」專題報告。對於中國外交部的說法，陳明祺今日會前接受媒體聯訪時直言，北京將自身主張包裝為共識，實在是非常可笑；他也強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，是世界上主要國家所認可的。

混用南韓、韓方、韓國 陳明祺：外交部立場沒有改變

特殊的是，相較外交部長林佳龍近期公開發言時，多以「南韓」、「韓方」稱呼韓國及其政府，陳明祺今日答覆媒體提問時則說，有關「南韓」在電子入境卡的處理，我方是基於維護國家主權尊嚴的立場，在外交上務實地向「韓方」嚴正交涉，而「韓國」基於行政簡便的原則，取消相關爭議欄位的做法，我方也覺得這是相當好、務實的做法。



面對媒體關切答覆提問時一度稱呼「韓國」，陳明祺說明，我國外交部的立場並沒有改變，仍基於互相尊重的務實做法協調相關問題。媒體追問，外交部現在是稱呼南韓還是韓國？陳明祺回應，我方仍考量實際狀況，「只能說我們現在外交部的立場並沒有改變，做法上面還沒有改變。」



媒體再問，外交部對韓國有無固定稱呼？陳明祺表示，我方對「韓國」在非正式場合，一向有很多種不同稱呼，「我想這就是一個事實上存在在外交上面的一個慣例，我們就在這個事情上面，務實的考量，但是維護國家尊嚴同樣的一個重要，然後同時就是說我們對韓方的做法，也會隨時的依據雙方的一個互動來做調整。」

外僑居留證標「南韓」還沒要調整 陳明祺：觀察韓方做法

另一方面，外交部曾在3月18日透過新聞稿宣布，對於韓國政府電子入境卡系統「不當稱呼」我國一事，本案經跨部會協調，就可能因應措施完成研議，我方自3月1日起已依雙邊對等原則，將我國外僑居留證中，原列「韓國」的名稱調整為「南韓」，而韓國政府雖已刪除爭議欄位，但外交部發言人蕭光偉昨日表示，基於對等原則及整體制度一致性考量，外僑居留證現行列示方式並沒有調整。



陳明祺今日進一步說明，我方先前也已就韓方在「外國人登記」上表達過立場，目前仍在繼續觀察韓方做法，希望能基於雙方長久的友誼、人民互動往來的密切，做出一些比較務實、朝好的方向改善。不過，據韓國媒體先前報導，韓國政府早自2004年起在韓國的外國人登錄證、簽證等文件上，就以「中國（台灣）」標註，且台灣方面也都知情。



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