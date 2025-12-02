台灣定位法律戰 政府宜創造模糊空間

2022年4月23日，時任立法院長游錫堃（左二）出席《舊金山和約》及《台北和約》生效70周年研討會。（本報資料照片）

大陸批評日相高市早苗提《舊金山和約》是炒作「台灣地位未定論」，主張《開羅宣言》、《波茨坦宣言》均已確認中國對台灣的主權。政治大學國關中心兼任研究員嚴震生表示，開羅宣言發表時，中華人民共和國還沒成立，所以中共強調戰後國際秩序是台灣歸給中國；他也提醒政府應該低調，避免被美國解讀成台灣做了某些宣示，片面改變現狀。

民進黨對《舊金山和約》的立場，主要是該和約使日本放棄台灣主權，但未明確指定台灣主權歸屬；大陸則認為《舊金山和約》是在排斥陸、俄等二戰重要當事方的情況下，對日本單獨媾和所簽署的文件，其對台灣主權歸屬等處置皆非法無效；國民黨則以二戰文件及《中日和約》確認並以法律實踐將台澎及其附屬島嶼歸還中華民國。

嚴震生指出，《開羅宣言》明顯提到將日本占領的領土歸還給中國，但當時中華人民共和國還沒成立，與該宣言無關，中共則強調繼承中華民國在大陸，也透過《開羅宣言》、《波茨坦宣言》來捍衛對台灣的主權，近來特別強調「戰後國際秩序是台灣歸給中國」，亦是很重要的步驟。

嚴震生說，高市早苗稱因簽了《舊金山和約》，所以對台灣沒有立場說話，等於日本在找一個台階下，但對北京來講，日方用了一個中共沒有參與的《舊金山和約》來解釋，反而不能接受。

他表示，無論日本怎麼得罪大陸，大陸都不會用武力攻打日本，因美日同盟，若日本被攻擊，美國必須介入，但台灣若被攻擊，美國不一定要介入，所以台灣應低調，不需要特別表態，也避免被美國錯誤解讀要改變現狀。

嚴震生建議，政府若真的要表態，應說「治權不屬於中華人民共和國」，創造模糊空間。