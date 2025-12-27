台灣宜蘭外海7.0強震！日本沖繩也有感

▲今（27）日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，不僅全台民眾都十分有感，日本沖繩的石垣島、與那國島等地的震度也達到3，受到日媒關注。（圖／翻攝自日本氣象廳）

[NOWnews今日新聞] 今（27）日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，不僅全台民眾都十分有感，日本沖繩的石垣島、與那國島等地的震度也達到3，受到日媒關注。

《NHK》報導表示，日本氣象廳觀測，受此地震影響，日本沿岸可能會出現些微的海面水位波動，可能觀測到微小波浪，但並無海嘯威脅，民眾無須過度驚慌。沖繩石垣島、與那國島及竹富町等地的震度均達到3以上，日本氣象廳推測的地震規模為6.7。

