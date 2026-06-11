台灣客撐起日本岡山觀光！首季占比逾56%穩居第一 驚人數據出爐

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日本岡山縣境內自然景點與溫泉資源豐富。（圖／翻攝自岡山觀光WEB）

日本岡山縣近日公布的最新觀光統計指出，2026年1月至3月期間，外國旅客在當地住宿延人次達13萬3250人次，較去年同期減少9220人次。不過在主要客源市場中，台灣旅客依然穩居第一，占比超過一半。

日本KSB瀨戶內海放送報導，數據顯示，此項統計由日本觀光廳針對全國飯店與旅館住宿設施調查後彙整，並由岡山縣政府於10日對外公布。在客房數20間以上的住宿設施中，台灣旅客住宿人次達6萬9220人，占整體外國旅客的56.7％，遠高於其他國家與地區，持續維持最大入境客源地位。

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岡山縣觀光部門表示，整體外國旅客住宿人次較去年同期下降，部分原因可能與中國大陸政府出境旅遊政策調整有關，加上上海航線停飛，對整體國際旅客流動造成一定影響。

儘管整體人次略減，台灣旅客仍展現穩定需求，顯示岡山對台灣市場具高度吸引力。當地觀光單位指出，台灣與岡山之間交通便利，加上自然景點與溫泉資源豐富，一直是台灣旅客熱門的日本地方旅遊目的地之一。

岡山縣政府表示，未來將持續強化對台灣市場的觀光推廣，並配合航線與旅遊產品開發，期望進一步提升外國旅客來訪人次，穩定觀光產業成長動能。

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