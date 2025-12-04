台灣客東京逛街入店喊「一句話」 店家無奈嘆：一直被誤會很悲傷

生活中心／林昀萱報導

日本一直是台灣人出國旅遊首選。（圖／Pixabay）

日本是許多台灣人最愛旅遊的國家，且隨著中日關係緊張發起禁日令，許多台灣人都手刀購買機票表達對日本的力挺。不過，一名在東京經營動漫周邊商店的店長透露，經常聽到台灣人在店內翻動幾下三麗鷗商品後大喊「這些都是盜版的吧」，讓他相當難過。一篇文章也吸引3.3萬次瀏覽討論。

近日一名在東京澀谷經營動漫周邊商店的台灣店長4日在社群平台Threads發文表示，有件事讓他相當難過。這半年來幾乎每週都會聽到台灣旅客到店內，隨意翻幾下三麗鷗商品，就大聲的說「這些都是盜版的吧」並離開。店長表示，聽到台語和台灣口音很開心，但對一直被誤會感到很悲傷，強調「我們都是完全正版授權商品，很多貨源完全和kiddyland一樣啦！不是沒看過的款式就是盜版！」

一篇貼文吸引3.3萬次瀏覽，許多人留言給建議：「直接大聲回 『都是正版的』」、「日本好像不能明目張膽賣假的、我覺得可以用各國語言寫本店所有商品皆是正品」。也有人同理店家的無奈，力挺表示：「賣正版的真的很為難，賣太貴客人不想買，特價賣又會被覺得是盜版」、「無法分辨的人真的很多⋯只會不懂裝懂！」「碼住 1月份去日本要逛！」「1月去逛爆！」

