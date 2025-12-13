台灣客遊沖繩錯過班機⋯竟打電話要駐日代表處「幫喬」 網轟丟臉

生活中心／林昀萱報導

有台灣人遊沖繩錯過班機，竟要駐日代表處幫忙喬。（圖／Pixabay）

台灣人最愛的國家之一就是日本，加上日圓匯率長期維持甜價，是許多人出國的首選地，其中又屬距離台灣最近的沖繩縣最受歡迎，不過時不時傳出台灣旅人失格、天兵事件，連台北駐日經濟文化代表處那霸分處都不得不發文提醒。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處12日在臉書發文，透露近期接獲國人致電，表示在那霸國際機場準備搭乘飛機返國前，因手機APP跳出通知提醒「需於起飛前40分鐘抵達登機口」，以為時間充裕未事先至航空公司櫃檯辦理報到。結果在安檢口被告知要先完成櫃檯報到手續，此時距離航班起飛僅剩約50分鐘，趕赴報到櫃檯後因已超過航空公司報到截止時間遭拒絕受理。沒想到這名旅客竟撥打電話到台北駐日經濟文化代表處那霸分處，要求外館人員「致電航空公司提供特別協助」。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處提醒台灣旅客遊日注意時間。(圖／翻攝自台北駐日經濟文化代表處那霸分處臉書）

台北駐日經濟文化代表處那霸分處表示：「多數航空公司會在航班起飛前至少 1 小時關閉報到櫃檯，逾時即無法受理報到。旅客若錯過報到時間，只能改訂其他航班或重新購買機票，本處不便要求航空公司特例受理。」另外，也有旅客搭乘郵輪到那霸旅遊，因隔天早上睡過頭錯過規定的下船入境手續辦理時間而致電求助。但外館洽詢入國管理局後，獲知入境審查人員於規定時段後即撤離，無法再返回為旅客辦理入境手續。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處呼籲旅日遊客遵守各項時間規定，並預留充足時間辦理報到、安檢與入境手續。此外，也要注意租車、還車、飯店入住退房、餐廳用餐等預約時間相關規定，別忘記日本和台灣有時差1小時，重申「本處不便替未依規定時間辦理手續的旅客，向航空公司或各主管機關提出特別要求。」

台北駐日經濟文化代表處那霸分處的貼文也引起網友熱議，不少人譴責旅客的行為：「各種台灣鯛：叫你老闆出來、我要找立委（議員）、我要po網⋯⋯出國也能跨海耍刁」、「這種小學在教的事情還要駐外使館特別發文，真丟臉！」「太瞎了&辛苦了」「外館不是萬能的，沒有辦法有求必應，尤其像這種可以事先注意或作功課的事，還是自己解決最好，互相尊重和體諒最重要」、「丟臉丟到家」、「巨嬰國」。

