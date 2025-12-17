台灣宮廟動態也要管 中國國台辦專管兩岸交流

台北市 / 綜合報導

台派女性學者遭爆出可能收受中國國台辦的「紅錢」，與國台辦交情匪淺，專家解釋，國台辦專門負責兩岸事務交流與表態，與中國情治單位同是隸屬國務院，不過也不排除兩個部門也會橫向交換情資，提供情報給中共中央對台小組。

大至台灣與美國的軍購案，小到消防署長蕭煥章在台灣宮廟的全民安全指引宣講會上，稱中國是壞鄰居，中共中央台灣辦公室簡稱國台辦，對台灣的任何動態都牢牢地掌握，中華亞太菁英交流協會祕書長王智盛說：「我們堅決反對美國，與中國台灣地區，開展任何形式的軍事聯繫。」外交部發言人蕭光偉說：「中國無權以其自行定義的『一中原則』，來干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常往來。」

中國官方規定寫到，國台辦職能及編制包括，研究擬定對台工作方針，組織中國各地對台工作，研究兩岸動向擬定相關協議，管理協調兩岸各領域交流，對台宣傳和發布新聞，以及「完成黨中央、國務院交辦的其他任務」，中華亞太菁英交流協會祕書長王智盛說：「更多，當然你必須承認說，國台辦它還是有這個情報蒐集，或者是統戰滲透的，這樣子的一個職能。」

值得注意的是，國台辦與中國情治單位，例如中國國家安全部公安部，和中共中央委員會統一戰線工作部等部門，都隸屬於中國國務院，中共中央統戰部的職責之一，就包括展開對台統戰工作。

中華亞太菁英交流協會祕書長王智盛說：「不管是國台辦也好，或者是相關統部門也好，它其實都服務於，有一個叫做，中共中央對台小組，所以基本上這個小組，等於是把它想成是，對台的一個大腦，我相信國台辦，它也會把它在兩岸事務中，所蒐集到的或者是綜整的資訊，透過這樣子橫向給相關的統戰部門，或者是國安部門。」

專家表示國台辦更多的職務，在於處理兩岸事務交流，蒐集情報反情報工作，或維護網路安全管理社群等，才是中國國家安全部或公安部等單位的工作。

