台灣宮廟史上第一次！青山宮靈安尊王選《寶島神很大》當副爐主 轟動

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

台灣宮廟史上第一次！青山宮靈安尊王選《寶島神很大》當副爐主 轟動宮廟界。 圖為 2025年1月18日《青山宮》靈安尊王派出七爺、八爺、八將在三立電視台舉辦過爐儀式。（圖／翻攝自《寶島神很大》）

史上第一次！台北萬華艋舺《青山宮 靈安尊王》做出一項前所未有的選擇，祂欽點三立電視台《寶島神很大》當副爐主。這是神明對一個節目、一群人、二十年堅持所做的一次「正式認證」。《靈安尊王》用最傳統的方式-搏杯，跨出最現代的一步。從廟埕、香案、鏡頭到網路。第一次把「香火使命」交給一個媒體，象徵台灣信仰正式進入：「傳統 × 電視 × 新媒體 × 全球華人視野」的全新時代。

2024年《青山宮》很不一樣，出現「神選的副爐主」罕見現象，《青山宮》常務委員黃學隆表示，《靈安尊王》與時俱進、有新想法，希望建廟170週年的時候，與信徒的互動，能呼應時代，將廟的故事與八將、虎爺、夜訪、遶境、藝閣、扮仙等熱鬧繽紛的宗教慶典文化，透過網路、智慧手機與新科技接軌。

史上第一次：！靈安尊王「選擇」三立《寶島神很大》當副爐主轟動宮廟界

靈安尊王為什麼選《寶島神很大》當副爐主？信徒騏瑋集團 PP石墨烯董事長郭宏睿給了答案。過去靈安尊王生日，自己都是打金牌、送壽桃、金紙、招財元寶箱、聖誕千秋塔等祝壽賀禮。於是想要來點不一樣的，以彰顯尊王聖蹟讓更多人知道「那就是媒體了！」。於是改變方式，第一次邀請三立電視台《寶島神很大》來記錄轉播盛事，因為這個節目做了20年，走遍全台灣廟宇，把台灣神明的奇蹟人文故事，拍給所有人看、講給全世界聽，「最適合了」。

沒想到節目播出之後，效果出奇的好。沒想到之後出現一件更神奇的事：「《寶島神很大》被選中當副爐主」。郭宏睿回憶「神明選擇的那一天」，《靈安尊王》聖誕千秋慶典結束之後會有「福宴」，也就是尊王設宴請眾神明用餐，結束之後，由當年爐主向《靈安尊王》搏杯，選出下一年度的2025歲次乙巳年值東正爐主1位、副爐主2位。有多人有意願，尊王心中已有答案，結果………

正爐主是：方場家俱/方場國際「林進雄」6杯。

副爐主是毛紀縈小姐4杯。

副爐主是：三立電視寶島神很大製作人「凃嘉文」4杯。

尊王「親自」挑選三立電視台《寶島神很大》擔任副爐主，是台灣宮廟史上第一次。 2025年1月18日那天，《青山宮》尊王出馬，派出七爺、八爺、八將在三立電視台舉辦盛大的過爐儀式，迎請「靈安尊王令與爐」進駐。

神明選擇《寶島神很大》當副爐主的意義：台灣宗教的柔性國力展現

媒體當副爐主，代表宗教文化已經走向新世代的里程碑，神明不再只在廟裡，而是登上電視、網路、YouTube、社群。「宮廟 × 媒體」的跨界合作之後，從此，宗教文化不再只是靜態保存，宗教、文化、慶典與保佑美學可以被更人看見，讓每一位虔誠信徒有「神明當靠山」的信心，可以活出精彩人生。

神明拉著媒體一起保庇台灣，透過影像、聲音、故事，把台灣民間信仰推向國際。這是台灣宗教的柔性國力、是文化軟實力的展現，是世界難以複製的台灣魅力。

PS：

爐主、副爐主的意義：

是「神明在人間的代表」──保庇、承擔、傳承的神聖職責。在台灣宮廟文化中，不是頭銜，是責任、使命與祝福的綜合體。

爐主的角色：

爐主＝神明香火的人間代表。代表一個年度或一場大典的主祭者，是地方神明信仰的「守護人」，領受神明庇蔭，也承擔神明交付的使命。

爐主家的香爐，被視為神明在凡間的「駐蹕點」。點香就是與神明連線，守爐就是守護一整年的平安。

副爐主的角色：

是爐主的左右手，承接部分禮儀、祭典與民俗任務。在大典期間與爐主共同「分香承運」，象徵神靈護佑四方，是下一代或下一任爐主的「預備承擔者」

爐主承大願，副爐主接大任。兩者共同讓一方土地的人與神保持緊密連結，讓香火代代不斷。

台灣宮廟史上第一次！青山宮靈安尊王選《寶島神很大》當副爐主 轟動宮廟界。圖為 三立集團供奉之《關聖帝君》與《青山宮 靈安尊王》令牌。（圖／記者鍾志鵬攝影）

台灣宮廟史上第一次！青山宮靈安尊王選《寶島神很大》當副爐主 轟動宮廟界。圖為 三立集團供奉之《關聖帝君》與《青山宮 靈安尊王》令牌。（圖／記者鍾志鵬攝影）

▼【神明選的副爐主】全台首例！受神明指定成為值年副爐主！青山宮副爐主過爐大典｜ 寶島神很大online（影片來自YouTube－寶島神很大頻道）

