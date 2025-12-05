台灣宮廟史上第一次！青山宮靈安尊王選《寶島神很大》當副爐主 轟動
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
史上第一次！台北萬華艋舺《青山宮 靈安尊王》做出一項前所未有的選擇，祂欽點三立電視台《寶島神很大》當副爐主。這是神明對一個節目、一群人、二十年堅持所做的一次「正式認證」。《靈安尊王》用最傳統的方式-搏杯，跨出最現代的一步。從廟埕、香案、鏡頭到網路。第一次把「香火使命」交給一個媒體，象徵台灣信仰正式進入：「傳統 × 電視 × 新媒體 × 全球華人視野」的全新時代。
2024年《青山宮》很不一樣，出現「神選的副爐主」罕見現象，《青山宮》常務委員黃學隆表示，《靈安尊王》與時俱進、有新想法，希望建廟170週年的時候，與信徒的互動，能呼應時代，將廟的故事與八將、虎爺、夜訪、遶境、藝閣、扮仙等熱鬧繽紛的宗教慶典文化，透過網路、智慧手機與新科技接軌。
史上第一次：！靈安尊王「選擇」三立《寶島神很大》當副爐主轟動宮廟界
靈安尊王為什麼選《寶島神很大》當副爐主？信徒騏瑋集團 PP石墨烯董事長郭宏睿給了答案。過去靈安尊王生日，自己都是打金牌、送壽桃、金紙、招財元寶箱、聖誕千秋塔等祝壽賀禮。於是想要來點不一樣的，以彰顯尊王聖蹟讓更多人知道「那就是媒體了！」。於是改變方式，第一次邀請三立電視台《寶島神很大》來記錄轉播盛事，因為這個節目做了20年，走遍全台灣廟宇，把台灣神明的奇蹟人文故事，拍給所有人看、講給全世界聽，「最適合了」。
沒想到節目播出之後，效果出奇的好。沒想到之後出現一件更神奇的事：「《寶島神很大》被選中當副爐主」。郭宏睿回憶「神明選擇的那一天」，《靈安尊王》聖誕千秋慶典結束之後會有「福宴」，也就是尊王設宴請眾神明用餐，結束之後，由當年爐主向《靈安尊王》搏杯，選出下一年度的2025歲次乙巳年值東正爐主1位、副爐主2位。有多人有意願，尊王心中已有答案，結果………
正爐主是：方場家俱/方場國際「林進雄」6杯。
副爐主是毛紀縈小姐4杯。
副爐主是：三立電視寶島神很大製作人「凃嘉文」4杯。
尊王「親自」挑選三立電視台《寶島神很大》擔任副爐主，是台灣宮廟史上第一次。 2025年1月18日那天，《青山宮》尊王出馬，派出七爺、八爺、八將在三立電視台舉辦盛大的過爐儀式，迎請「靈安尊王令與爐」進駐。
神明選擇《寶島神很大》當副爐主的意義：台灣宗教的柔性國力展現
媒體當副爐主，代表宗教文化已經走向新世代的里程碑，神明不再只在廟裡，而是登上電視、網路、YouTube、社群。「宮廟 × 媒體」的跨界合作之後，從此，宗教文化不再只是靜態保存，宗教、文化、慶典與保佑美學可以被更人看見，讓每一位虔誠信徒有「神明當靠山」的信心，可以活出精彩人生。
神明拉著媒體一起保庇台灣，透過影像、聲音、故事，把台灣民間信仰推向國際。這是台灣宗教的柔性國力、是文化軟實力的展現，是世界難以複製的台灣魅力。
PS：
爐主、副爐主的意義：
是「神明在人間的代表」──保庇、承擔、傳承的神聖職責。在台灣宮廟文化中，不是頭銜，是責任、使命與祝福的綜合體。
爐主的角色：
爐主＝神明香火的人間代表。代表一個年度或一場大典的主祭者，是地方神明信仰的「守護人」，領受神明庇蔭，也承擔神明交付的使命。
爐主家的香爐，被視為神明在凡間的「駐蹕點」。點香就是與神明連線，守爐就是守護一整年的平安。
副爐主的角色：
是爐主的左右手，承接部分禮儀、祭典與民俗任務。在大典期間與爐主共同「分香承運」，象徵神靈護佑四方，是下一代或下一任爐主的「預備承擔者」
爐主承大願，副爐主接大任。兩者共同讓一方土地的人與神保持緊密連結，讓香火代代不斷。
▼【神明選的副爐主】全台首例！受神明指定成為值年副爐主！青山宮副爐主過爐大典｜ 寶島神很大online（影片來自YouTube－寶島神很大頻道）
更多三立新聞網報導
獨家／諾貝爾得主快閃台北 大讚台灣這部紀錄片拍出守護地球力量
獨家／好消息！聯合國與台灣簽署濕地保育MOU 台灣ESG站上國際
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
邱澤許瑋甯結婚誓詞催淚動人 心理學家林萃芬：雙向奔赴彼此的愛情典範
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 4 小時前 ・ 30
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 11
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 124
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 5
小S哽咽念不了台詞！具俊曄「悄現身」低調陪伴 黑帽身影罕見笑容
2025 台北 101 跨年煙火邀請小 S 擔任宣傳短片旁白，賈永婕也在社群IG將錄音幕後花絮昨晚曝光，掀起熱烈討論，不只因為小S在錄音室多次情緒潰堤，畫面中悄悄入鏡的「姊夫」具俊曄，成為網友關注焦點。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 22
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 415
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 90
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 7
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 34
調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚
張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51
朴正民是誰？寶藏男人的反差帥讓韓國全網淪陷？青龍獎看華莎看到出神的「男主角」
頒獎典禮上的歌舞演出向來是不可或缺的節目，它們不僅能提升娛樂性、延展典禮的情緒層次，也常常成為比獎項本身更讓人難忘的亮點。今年青龍獎也不例外，一段短短四分鐘的舞台，竟讓全網集體暈船——當晚華莎所帶來的最新單曲〈Goomarie claire 美麗佳人 ・ 3 天前 ・ 發起對話
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 57
獨缺朱孝天！F4上海演唱會「加入五月天阿信」證實：將演唱新歌
偶像男團「F4」睽違16年正式回歸，將舉辦「F☆FOREVER 恆星之城巡迴演唱會」，首站將於本月19至22日在中國上海梅賽德斯奔馳文化中心登場。先前傳出朱孝天多次提前曝光合體計畫，因此被排除在本次演出之外；如今有網友發現，除了言承旭、周渝民、吳建豪，五月天阿信竟然也名列演出陣容，對此相信音樂證實了。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 37
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
Joeman爆帶新歡遊米蘭！被追問1事「反應」藏玄機
娛樂中心／李汶臻報導百萬網紅Joeman在Youtube上擁有276萬人次追蹤。熱衷投資的他，近年來除了研究海外房地產外，台積電、特斯拉等股票以及虛擬貨幣也是他的投資標的。他日前登上「乾媽」、作家吳淡如的YT節目分享自己的投資成果，坦言自己今（2025）年4月在面對股災時，情緒一度陷入低潮，並透露自己投資這檔股票，光是建倉一個季度就讓他慘虧千萬元。此外，對於Joeman先前被爆出有新女友，且帶著對方快閃義大利米蘭遊玩一事，吳淡如在節目中追問一句，Joeman當下超真實的反應，再度引發網友熱議。民視 ・ 2 小時前 ・ 4
安心亞、孫淑媚《監獄風雲》大亂鬥！陳意涵護小孩失控殺夫
安心亞、孫淑媚《監獄風雲》大亂鬥！陳意涵護小孩失控殺夫EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1
濱崎步「無人演唱會」遭中媒控假消息 御用美容師淚崩還原真相
日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉行的演唱會，因「不可抗力因素」，在前一天遭中方緊急通知中止，濱崎步仍決定照原定計畫開唱，並全程錄影，感動全球粉絲。不料事後卻有自稱攝影團隊的工作人員跳出來「道歉」，聲稱外流的照片影像是「彩排」，此說法隨即被大量中國媒體跟進報導。對此，濱崎步專屬的隨行美容師高橋美香氣憤發文，還原當時令人動容的內幕，駁斥所謂的「假消息」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 56
獨家／賈永婕22歲學霸女兒自曝「看盜版電影」！ 螢幕顯示「簡體片名＋非主流網站」露餡
台北101董事長賈永婕與丈夫王兆杰育有2女1子，其中，22歲的大女兒「安安」今年5月剛從南加大（USC）畢業，目前赴美東賓夕法尼亞大學攻讀雙碩士，主修「國際教育」與「非營利組織領導」，堪稱星二代學霸代表。安安經常在IG分享留學日常，不過，2日深夜安安發出一張在家煮壽喜燒、同時欣賞宮崎駿名作《崖上的波妞》的照片，螢幕上的播放頁面卻意外引發「看盜版」質疑。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 128