台灣家庭儲蓄再創新高！新竹市第一 苗栗意外躍升

台灣主計總處最新調查顯示，2024年全台家庭平均儲蓄金額達27.65萬元，再創歷史新高。新竹市以40.87萬元位居全國之冠，苗栗縣則以37.36萬元躍升第二，新竹縣以35.06萬元排名第三。

在可支配所得方面，新竹市、台北市及新竹縣分居前三名，但儲蓄排行並未完全依收入水平排序。房市專家何世昌指出，儲蓄力不僅受收入影響，也與生活成本與理財習慣有關，新竹科技從業者整體財務規劃較佳，使儲蓄表現亮眼。

其中最引人關注的是苗栗縣，家庭平均年所得僅約110萬元，卻能存下超過37萬元，儲蓄力超越多個高所得縣市。相較之下，宜蘭、嘉義縣與屏東縣年儲蓄不到18萬元，為全國最低三名，顯示各地差異明顯。

外媒《經濟學人》則警告台灣過高儲蓄率的結構性問題，指出新台幣嚴重被低估，使台灣國民總儲蓄率飆至GDP的39%，明顯高於已開發國家平均。過度儲蓄與不足消費的長期現象，連同低利率環境，也共同助長房價持續走高。

