台灣家庭1年支出多少？北市「平均114萬元」霸榜

家庭消費結構的長期變化，能反映民眾的消費偏好與生活型態轉變，而節節攀升的數字，也反應物價不斷上漲，2024年 台灣家庭平均每戶消費支出來到 88.9 萬元，其中台北市更遙遙領先，為113.7萬元，實際訪問一戶小家庭，更指出月開銷達10萬元，房貸車貸佔了一大半，且消費物價昂貴，都讓家庭支出高居不下，專家建議，家庭應建立有系統的支出管理，以確保家庭財務健康。

台灣家庭消費支出持續攀升，尤其在高物價環境下，年輕家庭的經濟壓力日益沉重，台北市一對年輕夫妻阿璞和牙牙分享，他們每月支出高達10萬元，相當於年支出120萬元，其中房貸佔了三四成，而這還是在寬限期內。阿璞指出，如果扣除房貸，生活消費包含飲食的部分約佔一半以上。物價上漲速度快，加上台北的平均開銷普遍較高，讓他們感受到明顯的經濟壓力，他們開始精打細算，有共識不在飲食上節省，而是抓出隱藏的消費怪獸，如訂閱制串流平台和工作軟體等，每月竟高達上萬元。牙牙分享，結婚前他們較願意在娛樂方面花費，例如逛展覽、看舞台劇和電影等，但結婚後，尤其是有小孩後，就較少注意自己的娛樂需求。她表示，目前在小孩的花費上，大概每月控制在一萬元左右，認為支出並不大，但預期孩子上課後，花費可能會增加。

根據未來流通研究所統計，六都家戶規模，首度全數進入每戶3人以下時代，台灣家庭平均每戶消費支出累計成長17.7%，達到新台幣88.9萬元（2024年）。在六都中，台北市以113.7萬元遙遙領先，成為全台唯一家庭平均支出逾百萬元的地區，台中市與桃園市則以97.3萬元及92.3萬元分居第二、三名。家庭規模變小，花費卻變多，反映出都市化與高生活成本環境的影響。

阿璞提到，過去一個人生活時，飲食費用約一萬多元，主要是因為外食族三餐在外，但現在三個人一起出去吃，費用漲幅達30~40%，飲食費用可能高達兩~三萬元。此外，帶小孩又開車，台北的停車費也相當昂貴，有些地方一小時要100元。牙牙則表示，面對高房價高物價的環境，實在難以省到錢，只能努力增加收入來源，支撐家庭支出。

家庭消費結構的長期變化對整體經濟具有「內需再分配」效應，其變動直接反映民眾的消費偏好與生活型態轉變。調查發現，民生通路消費穩健成長，2024年每戶超市支出達3.9萬元，10年攀升69.8%，每戶超商支出達4.7萬元居冠。而台北市的數字則分別為12.9萬元以及11.3萬元，遙遙領先其他地區。財經顧問李恩雨表示，家庭支出結構不斷增加，很大程度上與消費便利性提高有關，現在人們可以輕易地通過手機或網路進行消費。他建議，不必過於拘泥於詳細的流水帳，最重要的是每月固定時間整理家庭資產負債表，確定家庭資產的變化，並建立清楚的收入支出表。他建議可以使用「ABC帳戶管理法」，A帳戶是每月固定開銷，包括食衣住行；B帳戶是不固定開銷或年度性支出，如3C產品、娛樂費、旅遊費；C帳戶則是儲蓄投資帳戶，建立先儲蓄後消費的習慣。透過分配三個帳戶的錢，可建立有系統的支出管理。

理財達人郭俊宏指出，家庭中有兩項剛性支出最多：一是房貸，二是隨著養生意識提升而增加的保健醫療費用。他建議將收入的50%用於支付剛性支出。至於彈性支出，包括日常食衣住行娛樂，他強調必須區分「想要」和「必要」的支出差別。面對台灣消費越來越貴，萬物皆漲但薪水不漲的現實，從個人到小家庭都喊苦，更需做好收支管理，避免金錢白白浪費。

