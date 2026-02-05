台灣家樂福內部更名「康達盛通」 對外正式名稱尚未定案

台灣家樂福員工近日收到內部重要通知，公司已於臨時股東大會決議，將法定名稱更名為「康達盛通生活實業股份有限公司」，並要求內部文件溝通即日起使用新公司名稱作業或更新。不過，內部人士指出，正式品牌更名時間尚未確定，此消息僅限內部文件相關使用的宣導。

家樂福。（示意圖／翻攝自Google maps）

知情人士透露，「康達盛通生活實業股份有限公司」屬於營業登記層級的公司名稱調整，該名稱用於公司營業登記與內部行政作業，並非未來對外經營所使用的正式品牌名稱。內部人士強調，「康達盛通」不會是未來台灣家樂福的新品牌名稱。

「康達盛通」在台灣最主要的關聯企業為康達盛通保險經紀人股份有限公司，該公司是家福企業（台灣家樂福）百分之百投資的子公司，目前屬於統一企業集團旗下的成員。統一集團於2023年完成對台灣家樂福的收購後，相關法人架構也逐步整併調整，該公司也併入統一集團的零售與服務體系中。

事實上，台灣家樂福過去對外熟知的品牌名稱，與公司法定名稱原本就不同。例如原登記名稱為「家福股份有限公司」，但實際經營仍以家樂福作為對外品牌識別，「公司名稱」跟消費者熟悉的「品牌名稱」並不直接劃上等號。

據了解，未來若涉及正式品牌更名，仍會以市場辨識度、記憶點為主要考量，相關規劃尚待進一步確認。目前外界流傳的名稱僅限內部文件使用，不代表對外品牌定案。

