台灣家樂福法人更名「康達盛通」 統一企業：品牌名稱仍規劃中

台灣家樂福法人公司已更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」，但對外品牌名稱仍未定案。（資料照／王侑聖攝）



統一企業去年宣布台灣家樂福將啟動改名計畫，近日家樂福內部文件曝光，今年1月28日臨時股東會已決議，法人公司名稱將由「家福股份有限公司」更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」。對此，統一企業回應指出，目前僅完成法人公司層級的更名作業，對外使用的品牌名稱仍在規劃與命名階段，尚未定案。





統一企業去年12月對外說明，將終止與法國家樂福的品牌授權合作，並同步啟動整體更名計畫，預計自2026年中起，陸續更換全台量販與超市門市招牌。統一企業董事長羅智先先前出席活動時曾形容，家樂福是「天花板級」的品牌名稱，要找到合適的替代方案並不容易，但既定計畫不變，預計自2026年元旦後開始進行新品牌名稱的挑選作業。

廣告 廣告





根據家樂福總經理王俊超發給員工的內部通知，家樂福已於1月28日召開臨時股東大會，通過將公司名稱更改為「康達盛通生活事業股份有限公司」，並自即日起於內部文件與相關作業中統一使用新公司名稱。王俊超也說明，對外文件與正式溝通，將待法務完成向經濟部商業發展署申請公司名稱變更登記、並獲核准後，再通知各外部合作夥伴。（責任編輯：王晨芝）

更多上報報導

【開箱】家樂福「LULU豬×咖波」合體聯名加價購！品項、售價一次看

【2026 家樂福福袋】大年初一開賣！只要 198 元 88 萬馬年黃金條等獎項一次看

全聯獨家抽整箱！皮蛋多力多滋、生啤酒樂事洋芋片、香菜花生米血點心麵等怪奇零食開箱 7-11、家樂福、大全聯等販售優惠