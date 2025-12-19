台灣家樂福終止品牌授權合約 啟動改名計畫

（中央社記者何秀玲台北19日電）繼今年8月起大潤發改名「大全聯」，統一宣布，子公司家福公司（家樂福）經董事會決議，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，2026年中起將更換全台量販與超市門市招牌名稱，目前仍在做最後規劃，將在適當時機宣布新品牌。

統一今天發出新聞稿指出，家福公司自2023年7月起由統一企業集團100%百分持股，經歷2年多交流，已成為統一企業集團大家庭重要成員，透過集團挹注資源，逐步調整體質。

統一表示，在此過程中，家福公司深知台灣本土零售通路市場已和過去大不相同，法國家樂福的經營理念及管理模式也與統一企業集團有所差異，若調整品牌策略，將有助於提升決策自主性，使家福公司能更即時回應在地市場需求，也能有效落實統一企業集團對於長期發展的整體規劃。

統一指出，家福公司經營團隊多年來已培養海外採購的量能與資源，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，能讓經營團隊依照台灣消費者的需求，更深入耕耘台灣市場，匯集統一企業集團線上線下通路資源，引介海內外品牌，並持續提供台灣在地產品。

不過統一表示，家福公司目前仍在為更名做最後規劃，將於適當時機宣布全台門市的新品牌。（編輯：黃國倫）1141219