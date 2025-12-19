台灣家樂福要改名字了 明年中起更換全台招牌

統一企業併購家樂福(家福公司)後，子公司家福公司今天經董事會決議終止與法國家樂福的品牌授權合約，並啟動更名計畫。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕統一(1216)企業併購家樂福(家福公司)後，子公司家福公司今天經董事會決議終止與法國家樂福的品牌授權合約，並啟動更名計畫，將於明年中起更換全台量販超市門市的招牌名稱。

家福公司目前仍在為更名做最後規劃，將於適當時機宣布全台門市的新品牌。

家福公司自2023年7月起由統一企業集團百分之百持股，經歷兩年多的融合交流，已成為統一企業集團大家庭重要成員，透過集團挹注資源及導入穩健扎實的企業文化，逐步調整體質，蓄積實力以追求未來成長。

廣告 廣告

在此過程中，家福公司深知台灣本土零售通路市場已和過去大不相同，法國家樂福的經營理念及管理模式亦與統一企業集團有所差異，若調整品牌策略，將有助於提升決策自主性，使家福公司能更即時回應在地市場需求，並更有效落實統一企業集團對於長期發展的整體規劃。

家福公司的經營團隊多年來已培養海外採購的量能與資源，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，能讓經營團隊依照台灣消費者的需求更深入耕耘台灣市場，匯集統一企業集團線上線下通路資源，引介海內外優秀品牌，並持續提供台灣在地良質產品，立足台灣連結全世界，提供台灣消費者與外國遊客更多、更好、更優質的商品與服務。

【看原文連結】

更多自由時報報導

研調爆台灣機車銷量驚人數據 「這品牌」恐不妙

親中經濟崩盤快吃土！「這國」外匯存底蒸發近9成終於醒了

LTN經濟通》風雨百年企業 市場派得手卻重傷

美股收盤》科技股回神！美光飆逾10％ 台積電ADR漲近3％

