台灣家樂福要改名！內部信曝光「3大保證、調整基本薪資」

生活中心／賴俊佑報導

台灣家樂福明年改名，對內3大保證不會影響權益。（圖／資料圖）

統一企業收購台灣家樂福，並宣布啟動台灣家樂福更名計畫，2026年中起更換全台量販與超市門市招牌名稱，新品牌將在適當時機宣布；家樂福內部公告曝光，針對品牌更名，家樂福強調不會影響員工權益、不會影響顧客權益，也不影響現行與廠商的合作模式。

台灣家樂福要改名！明年中更換全台量販、超市招牌

統一企業12月19日發布新新聞稿指出，經董事會決議，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，2026年中起將更換全台量販與超市門市招牌名稱，目前仍在做最後規劃，將在適當時機宣布新品牌。

廣告 廣告

統一表示，家福公司自2023年7月起由統一企業集團100%百分持股，經歷2年多交流，已成為統一企業集團大家庭重要成員，透過集團挹注資源，逐步調整體質。

統一表示，在此過程中，家福公司深知台灣本土零售通路市場已和過去大不相同，法國家樂福的經營理念及管理模式也與統一企業集團有所差異，若調整品牌策略，將有助於提升決策自主性，使家福公司能更即時回應在地市場需求，也能有效落實統一企業集團對於長期發展的整體規劃。

家樂福對內3大保證 不會影響權益

家樂福更名公告釋出後，家樂福也對內說明，品牌更名為集團決策，家樂福將會全力支持與配合，家樂福也強調「品牌更名不會影響員工權益，請大家放心」、「品牌更名不會影響顧客權益，請您放心」、「品牌更名不會影響現行合作條件與模式」。

此外，家樂福對內一口氣發出三份公告，包括2026年基本薪資調整，依照對象、工作地點（新竹以北、新竹以南）薪資調整，時薪調整到196元，明年1月將發放正職工作夥伴年終獎金，以及明年2月將針對基層工作夥伴發放績效獎金。

更多三立新聞網報導

懶得煮湯圓？這家小湯圓奶茶2杯只要99元 冬至手搖優惠一次看

冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買

高雄LaLaport明年開幕！全台首座ARTE MUSEUM 270間專櫃進駐

新北人拍手！人氣Buffet睽違1年回來了 最低728元爽嗑排餐＋自助吧

