「台灣家樂福」將走入歷史！統一 2026年中全面換招牌（示意圖:shutterstock/達志）

統一企業今（19）日公告，旗下子公司家福股份有限公司（台灣家樂福）經董事會決議，正式終止與法國家樂福（Carrefour）之品牌授權合約，並啟動更名計畫，預計自2026年中起，更換全台量販超市門市招牌名稱，意味著「家樂福」品牌將正式走入台灣零售市場的歷史。

統一指出，家福公司自2023年7月起由統一企業集團100％持股，歷經兩年多的整合與交流，已成為集團重要成員。透過集團資源挹注與企業文化導入，逐步調整體質、蓄積成長動能。考量台灣零售市場環境已與過往大不相同，加上法國家樂福的經營理念與統一企業集團策略存在差異，決定調整品牌策略，以提升決策自主性，更即時回應在地市場需求。

家福公司表示，終止品牌授權後，將可更彈性整合統一企業集團線上線下通路資源，深化海外採購量能，引進更多海內外優質品牌，同時持續強化台灣在地商品布局，提供消費者與外國旅客更多元且具競爭力的商品與服務。至於全台門市的新品牌名稱，目前仍在最後規劃階段，家福公司強調，將於適當時機對外公布，並請消費者持續支持。

