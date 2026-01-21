台灣寄養家庭占比不到5成 「居住空間」成挑戰

據統計，民國114上半年有安置需求的兒少達4664人，其中以安置於機構達2024人最多、達43.4％，家庭式的替代性照顧如寄養家庭、親屬安置及團體家庭則分別占比達35.23％、8.14％及4.18％，合計占比不到5成。（林良齊攝）

國際委員於CRC公約審核報告呼籲，我國應以家庭式照顧做為替代性照顧主力，但據統計，目前家庭式照顧占比約48％，相較國際上普遍的5成、6成低， 家扶基金會表示，其實近幾年申請仍有一定申請戶數，但部分家庭上課後往往因為居住空間等原因而退出。

據統計，民國114上半年有安置需求的兒少達4664人，其中以安置於機構達2024人最多、達43.4％，家庭式的替代性照顧如寄養家庭、親屬安置及團體家庭則分別占比達35.23％、8.14％及4.18％，合計占比不到5成，距離國際標準的5成、6成低。

家扶基金會共承接國內約8成的寄養家庭量能，家扶基金會執行長周大堯表示，家扶基金會從試辦到寄養家庭政策落實至今已40餘年、陪伴逾6萬餘名孩子，除了提供家境困難孩子替代性照顧外也提供如到宅、心理諮商、保險、喘息、助學金等服務，期待多寄養家庭能踴躍參與，今年希望能有800戶申請，但為了把關寄養家庭品質，通過率僅11％至12％。

周大堯提及，近年有意申請寄養家庭的戶數仍有一定，但由於仍希望可以提供寄養童獨立房間，部分都會區家庭上完課後往往因為「居住空間不足」等原因而打退堂鼓，也讓部分寄養童需要跨縣市安置。

周大堯也說，或許有些人認為寄養家庭的某方應該要全天候照顧寄養兒少，但其實雙薪家庭對於年紀較長的寄養少年也可以提供充分協助，呼籲無論哪類家庭都可以來申請。

