「台灣富士山」南庄加里山2登山客迷途走進原始林區 救難人員深入帶出
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉加里山景致宜人，是台灣小百岳之一，更享有「台灣富士山」美譽，但是不時發生登山客迷途事件。苗栗縣政府消防局6日下午2點獲報，2名登山客下山時繞錯路線深入原始林區因而失去方向，南庄消防分隊與救難人員立刻入山救援，於6日傍晚6點多接觸到迷途山友後，將人帶下山。
苗縣府消防局今天表示，當時獲報地點位於加里山大坪登山口往內約2公里處，但與實際地點有所出入，2名登山客由大坪登山口進入登至杜鵑嶺後，但於下山時繞錯路線深入原始林區失去方向，幸好迷途山友透過電話告知座標，救難人員進行多方面橫切靠近終於接觸到迷途山友，與迷途山友共同下山。
南庄分隊則呼籲，山友加里山進入登山步道時，務必結伴同行，並攜帶雨具、照明設備與充足補給；若方便可下載登山APP確認自身位置與行進路線避免走失，如發現自身走失請勿亂切地形尋找出路，應立即求援，在原地安靜等候至搜救人員到場引導下山。
