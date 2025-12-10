台灣富士軟片資訊銷售LINE WORKS 協助企業打造高效、安全的數位溝通環境

台灣富士軟片資訊宣布，正式取得授權經銷日本 LINE WORKS 株式會社開發的LINE WORKS專業企業通訊與協作平台。（圖／台灣富士軟片資訊提供）

台灣富士軟片資訊宣布，正式取得授權經銷日本 LINE WORKS 株式會社開發的LINE WORKS專業企業通訊與協作平台，結合 LINE 熟悉的操作介面與嚴謹的企業級資安管理，協助企業打造高效率、低門檻的數位化溝通與協作環境，開創高效、安全商務溝通新時代。

LINE WORKS 以「企業版 LINE」為定位，不但支援與 LINE 使用者的互通，更同時提供進階的功能與安全防護，滿足企業對溝通、協作與資安控管的多重需求。其主要特色包含：

1.熟悉的使用體驗，降低內部導入門檻：介面與 LINE 相似，員工可快速上手，無需額外培訓即可順利使用。

2.與 LINE 互通，無縫銜接外部溝通：可與 LINE 用戶互動，適用於企業對客戶、合作夥伴的商務聯繫。

3.內建完整協作功能：包含聊天、行事曆、公告佈告欄、問卷、檔案共享等功能，讓溝通與工作管理合而為一。針對緊急事件發生時，更可做為員工與供應商安全回報系統。

4.嚴格的資安與權限控管：具備稽核日誌、組織權限設定，並通過多項國際資安認證，包括 SOC 2／SOC 3 (Type2)、ISO/IEC 27001、27017、27018、27701 等，符合企業級安全需求，且所有對話均能留下完整紀錄，成為商業智慧累積的資料庫。

5.支援 API 串接與 Bot 整合：可結合第三方系統（如 kintone），打造自動化流程與工作提醒，提升組織運作效率。

圖／LINE WORKS 以「企業版 LINE」為定位，不但支援與 LINE 使用者的互通，更同時提供進階的功能與安全防護。（圖／台灣富士軟片資訊提供）

LINE WORKS 目前已廣泛應用於日本與韓國的企業組織中，涵蓋金融、零售、製造、教育與服務等產業。台灣富士軟片資訊將提供台灣市場在地化導入與技術支援服務，協助企業在數位轉型過程中，透過安全且易用的通訊協作平台，提升營運效率與內外部溝通品質。

圖／LINE WORKS使企業效率和安全兼具。（圖／台灣富士軟片資訊提供）

為進一步推廣LINE WORKS，即日起台灣富士軟片資訊更推出30天的免費試用方案，歡迎洽詢台灣富士軟片資訊官網 (https://www.fujifilm.com/fbtw/zh-tw/products/software/production/line-works ) 或服務專線市話直撥412-8158 轉接分機 5 (手機撥打02-412-8158)。