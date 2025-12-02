台灣實境冒險節目 橫跨歐亞非挑戰登頂任務

台北市 / 綜合報導

台灣實境冒險節目，到了非洲、歐洲，再回到台灣，攀登三座高山，主持人還帶著台灣珍奶一起登頂，過程中有成員身體不適，哭著爬完，他們在爬山過程中常常互相鼓勵，一起面對困難，完成任務。

挑戰身體的極限，滿臉淚水仍然堅持，邁開腳步繼續往上爬，腳下的每一步都要小心再小心，台灣實境冒險節目，橫跨歐亞非三洲拍攝，挑戰三座山登頂任務，而主持人之一的楊聖堯，想帶著台灣珍奶登頂，但中途發生這樣的插曲，主持人楊盛堯說：「所以我身體有點不適，我也擔心我爬不上去，所以我就把該怎麼在世界的頂峰上面，如何自備珍珠奶茶這件事情，一五一十的告訴我的夥伴八弟。」

主持人蕭志瑋(八弟)說：「我其實就是一直鼓勵他說，這件事情必須要由你來做，才有那個意義。」拍攝過程中是在挑戰體力與意志力，昨(1)日這天9位主持人一起出席首映會，回想起在山上因為不舒服，而起衝突鬧不愉快，主持人雷艾美說：「因為身體狀況很不舒服，所以有一些小東西，你就很容易爆炸。」主持人雷艾美VS.主持人黃仕傑說：「所以我就大吼阿傑，(兇完以後，我什麼話都沒講)，後來是八弟來拍拍我，然後我才清醒過來，但是後來我跟艾美在2天後，我們兩個就和解。」

攻頂的的過程中，要面對內心恐懼，就連運動好手及國手們都留下深刻印象，空手道國手文姿云說：「我們在這趟路上，都不是一個人在走，路程中雖然是你自己一個人，確實是要完成這趟旅程沒錯，但是在路上如果你有遇到什麼樣子的困難，然後跟身旁的人說，這也是我在爬山過程中，真正重新認識自己的一個過程。」透過鏡頭帶著大家，走過非洲吉力馬札羅山，瑞士馬特洪峰，再回到台灣聖稜線，感受堅毅的力量，見證登頂的感動。

