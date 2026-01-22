台灣實習生顏寧畫進神劇怪奇物語 片尾地圖出自她手
（中央社記者鍾佑貞華盛頓22日專電）神劇「怪奇物語」十年前橫空出世，引爆全球收視熱潮，今年初迎來最終章，劇迷珍惜看著最後分秒，謝幕跑馬也不放過，長串人名中閃過Anita Yen。她是台北孩子顏寧，影集片尾的「龍與地下城」地圖及手寫字跡，就是出自她手。
80年代的美國桌遊「龍與地下城」（Dungeons & Dragons，下稱D&D）是串起美國科幻影集「怪奇物語」（Stranger Things）的根底。北一女畢業後、進入實踐大學唸書又赴美，才不過幾年前的事情，20幾歲的顏寧哪裡懂什麼懷舊桌遊呢？
●加入國際大製作力求真實
人在紐澤西的她，今天接受中央社視訊專訪時提到，要呈現80年代桌遊的設計，必須求真。D&D的年代，根本難有任何電腦圖文存檔，顏寧加入的Imaginary Forces團隊尋遍二手店挖出泛黃桌遊手冊，她就緊貼著當年的風格製作。
從排版、仿舊筆觸到空間感，顏寧即使只是為期3個月的實習生，絲毫沒有展露年輕世代的鬆弛感，戰戰兢兢。她提出數個版本，再解釋各種微調後的思路。
她要消化D&D各角色的攻擊能力表及魔法物品的呈現方式，更要過專業玩家那關，確認如此呈現合不合邏輯，會不會讓現實世界中的玩家們出戲。
不到一秒的畫面，顏寧次次追著製作人問的是，「我要怎麼設計，才會像80年代的人會寫出來的東西」，全遠端製作的日子，終究端出了能登上神劇最終集的作品。這對顏寧來說，是在2020年放棄大學指考、申請進入實踐大學就讀時完全無法想像。
●人生第一場豪賭走上創作路
當年的她，面臨人生第一場豪賭，誰知道沒往社會科學繼續走，是不是對的選擇，更別提唸藝術對多數人來說是巨大問號，也預示未來幾年可能的經濟壓力。
顏寧對教科書以外的深淺色彩更有心，就喜歡畫畫，高中有2/3的時間對未來感到迷惘，好在媽媽至始至終很挺。
媽媽提議試試美術或設計相關科系，她也申請上了美國學校，不料迎來大疫之年。雖然出不了國門，卻使她得以沉澱。唸了實踐一年，更確定自己對創作的興趣。
不過，離開舒適圈是各種不知所措與恐懼，實踐老師劉邦耀一通打氣電話，要顏寧一定要往外走，才讓她2021年篤定搭上飛機，飛往紐約羅德島設計學院（Rhode Island School of Design）唸動態設計。
●沒開職缺也要硬著頭皮試
去年畢業後，顏寧搬去紐澤西以接案維生。社會新鮮人一開始便鎖定幫串流巨頭Netflix製作經典紅色線條LOGO的Imaginary Forces公司。天女散花般地投履歷外，就是時時盯著Imaginary Forces是否在求職社群平台領英（LinkedIn）開出職缺。
第一次沒錄取實習生，就捲土重來，官網沒有開缺也是要硬著頭皮試。
「怪奇物語」靈魂人物杜法兄弟（Duffer Brothers）找上了Imaginary Forces做片尾動畫，顏寧正巧再次叩門詢問有無職缺，當天就憑公司對她過去的印象獲錄取，從此人生高速運轉，沒有時間助跑熱身。
她從在Imaginary Forces工作的第一天起，沒有被當實習小妹，無需負責瑣碎的雜事，而是加入創意總監卡倫．方（Karin Fong）及史萊丘克（Rob Slychuk）的團隊，直接投入設計D&D地圖。公司不吝給資源也鼓勵顏寧去學，把學到的東西用到極致。
為神劇創作的這3個月的時間，既嚴謹又有機。顏寧回憶，Imaginary Forces的團隊其實小，約10至15個人，是創作熱血咖的集結。工作過程嚴謹，反覆確認內容符合時代氛圍，團隊互拋想法，有新構思就提交杜法兄弟，被打槍後再校準風格，「一切決定都單純只納入創作考量，不為其他」。
●作品登大螢幕見人生另一款「跑馬燈」
簽了保密協定，顏寧沒對外多透露自己這3個月的工作及行程，直到怪奇物語最終章登上大螢幕，她終於能對親友分享，更從郊區的家開了一個小時的車去電影院，見到自己的作品呈現在全球數百萬人眼前時，另一款人生跑馬燈浮現。
她看到過去獨自在工作室熬夜、忍餓趕進度，及進入撞牆期的自己，這些成災的情緒都在受訪時濃縮為「感動」、「值得」。語氣輕到鬆軟，字句停頓之間有重量。
●台灣人才請主動出擊 創作路上共行
顏寧在美國的簽證只到今年6月，未來怎麼樣都難說，但光是參與怪奇物語設片尾，以實習生之名登上神劇，就讓她多有感觸，想對曾經掙扎是否該離開台灣的自己說，別怕，未來一定會成為更好的創作者。
當然，設計路上，不是人人有顏寧的運氣。她想向一起努力、活在焦慮與自我懷疑裡的同輩人說，大家都說，機會是給準備好的人。不過，還沒有準備好的時候，更要去找機會，因為永遠都沒有準備好的一天。台灣創作人才總是傾向自我懷疑，但實情是台灣優秀作品太多，硬實功底絕對值得被看見。（編輯：陳承功）1150123
