台灣寵物包紅到日本！#n4h DogGo包 榮獲日本 Good Design 設計獎2天募資破300萬日圓
【記者張嘉誠／綜合報導】
台灣新興寵物品牌 Not for Hoomans（#n4h）以首款代表作「DogGo 全方位機能遛狗包」奪下 2025 年日本舉辦的：Good Design Award（簡稱 G Mark 設計獎，為世界三大設計獎之一），更一舉獲得評審個人特別獎 “My Favorite Design” 雙重肯定，成為亞洲寵物界矚目焦點。這款「以狗為本」發想的 MIT 原創包款，甫登上日本最大募資平台 Makuake，短短兩天就突破 300 萬日圓，掀起台日網友熱烈討論。
從愛出發的設計：讓飼主更願意帶狗狗走出家門
故事的起點，來自看似簡單卻被忽略的現象：許多飼主雖然深愛自己的狗，但卻不太喜歡帶牠們出門。對生活在都市的狗狗而言，散步不只是上廁所，而是真正能讓牠們感到快樂的事，同時更是透過嗅聞探索世界、釋放壓力、維持身心健康的重要日常；然而忙碌生活節奏裡，遛狗往往被簡化成一項例行公事。
#n4h 設計團隊從這個觀察出發，開始思考：「要怎麼讓飼主願意更常帶狗狗出門？」於是他們從人與狗的雙重需求出發，設計出一款能讓散步變得更輕鬆、更愉快的包款「DogGo 遛狗包」。#n4h 團隊秉持「如果我是狗，我希望我的主人怎麼對待我？」思維，將功能與情感融合於設計之中，狗狗因為需求被滿足理解而更快樂，飼主也能更自在地專注陪伴狗狗，創造人狗共好的散步時光。
從機能到情感設計，DogGo包「以狗為本」理念打動 G Mark 日本評審
DogGo包的誕生，除了解決「出門手忙腳亂」的問題，更希望讓每一次散步都成為人狗之間珍貴的互動時光。包款採用可斜背的結構設計，讓飼主單手即可應付散步大小事，告別手忙腳亂，將注意力回到與狗狗的互動與陪伴上。DogGo包的許多貼心細節也廣受飼主好評，例如：可放置大水壺的獨立暗袋、狗便袋快速抽取口與專屬掛勾設計，兼顧美感與實用性，讓散步過程更自在從容。
G Mark 設計獎是日本最具國際公信力的設計大賞，被譽為「東方設計奧斯卡」。強調「主人省心、狗狗開心」的DogGo包，以融合都市飼主的實際需求與生活美學，從全球超過 5,000 件作品中脫穎而出。
從打版到生產，DogGo包全程在台灣製造，體現出 MIT 品牌對品質與工藝的堅持。正是這種以生活為核心、兼顧情感與功能的設計精神，打動了日本 G Mark 設計獎評審團。評審團指出，DogGo包以「單手即可完成操作」的巧思，聰明地解決飼主在遛狗時的各種不便。包款外型簡約時尚、不僅跳脫機能包的框架，更傳達出「以狗為本」的設計精神，讓遛狗變得更自在、更愉快。
從台灣走向世界：2天募資破300萬日圓，獲日本市場熱烈迴響
這份肯定，也讓 DogGo包站上國際舞台。自去年在台灣募資平台「嘖嘖」首次亮相後，今年再度登上日本最大募資平台 Makuake，一開賣僅48小時即突破 300 萬日圓銷售佳績。「我養了好幾隻狗，平常遛狗總是帶了很多東西，現在有了 DogGo包，背帶牽繩終於有地方掛了！」「 DogGo包功能好強大，好期待下次跟我的狗狗散步！」日本網友們興奮地分享。
#n4h 創辦人 Coco 表示，日本飼主普遍重視生活美感與與寵物之間的互動細節，DogGo包正好切中這樣的價值觀。「能從眾多包山包海的設計作品中脫穎而出，實在非常開心！DogGo包從開發初衷、落實設計到產品生產，在團隊嚴厲自我要求下改版過無數次。真心感謝評審認同我們看重遛狗之於狗狗身心健康的重要性，以及精心設計的產品細節與品質。」
未來 #n4h 將持續以「如果我是一隻狗」為核心，開發更多貼近狗狗本質的居家用品與遛狗系列商品，推廣真正的人狗共好生活，讓世界看見台灣設計力，也看見對毛孩最真誠的尊重與理解，期許與飼主們一起成長為 #讓狗狗快樂的專家。
