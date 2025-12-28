台灣寺廟文化藝術節 結合漢服推廣宗教文化觀光
【記者林玉芬/南投報導】台灣寺廟文化藝術節由南投縣政府主辦，28日在日月潭文武廟熱鬧開幕，副縣長王瑞德、民政處長林琦瑜、縣府秘書黃馨瑩出席共襄盛舉，並體驗穿傳統漢服，參訪寺廟活動。
王瑞德表示，南投縣山川秀麗、寺廟眾多，建築精美雅緻，希望遊客來寺廟觀光時，能穿著融入文化氛圍的服飾，是一種沉浸式體驗寺廟之美，一方面可提升觀光經濟產值，也讓遊客留下深刻印象；如同縣府推動原住民服飾般，設計成日常流行服裝，展現民族特色與文化榮耀感。
台灣寺廟文化藝術節以「推廣宗教寺廟建築與文化」為主軸，創新融合漢服文化、宗教建築美學及多元互動體驗，吸引民眾走進寺廟，近距離欣賞傳統建築之美，打造兼具文化深度與觀光吸引力的特色活動。
活動邀請文化推廣代表，身著古裝漢服，上午先到埔里地母廟巡禮，下午再到日月潭文武廟舉辦開幕式，身著古裝的民眾，出現在廟中，宛如時光倒流，不僅引起遊客注目，優雅漢服襯托寺廟的建築，另有一番風情。
現場設有特色市集、街頭藝人表演，並提供民眾免費體驗漢服，讓參觀者穿上傳統服飾走入寺廟空間，親身感受文化與建築的融合。此外，還安排花鈿妝容體驗、古代投壺遊戲及宮燈彩繪等傳統互動活動，讓民眾從視覺、遊戲與手作中，探索傳統文化的樂趣與魅力。
縣府表示，台灣寺廟文化藝術節展現服飾美學，和宗教建築相映成趣，希望未來結合日月潭遊湖行程，透過影像記錄與社群分享，呈現湖光山色與傳統文化的獨特魅力，宣傳南投宗教文化之美。
縣府首次透過藝術節，以創新方式詮釋宗教文化，吸引年輕族群及家庭走進寺廟，讓寺廟不僅是信仰中心，更成為文化體驗與觀光推廣的重要場域，提升南投宗教文化的能見度與吸引力。
其他人也在看
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 47
新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」 全網噴淚
新北市校園割頸案二審判決出爐，行兇少年與教唆少女分別加重改判12年與11年，受害楊父仍悲憤痛批「司法已死」，也引發社會強烈不平。為支援楊家，新北市府設立的專案募款在卓冠廷議員等呼籲下湧入大量愛心，短短3天內衝破千萬，一度造成平台當機；楊父對此深表感謝，並大愛表示善款已足夠，呼籲各界「將資源留給更需要的人」，讓網友動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 139
爬雪山遇降雪 兩團11人登山團2人失溫喪命｜#鏡新聞
最近冷氣團報到，雪霸國家公園變成銀白世界，靠近雪山主峰甚至積雪有20公分高，不過26日開始有兩團11人登山團的其中2人出現失溫甚至命危，搜救隊持續保持聯絡，想辦法進行救援，原本昨天(12/27)要派直升機前往，卻因為天候不理想救援卡關，今天(12/28)傳來不幸消息，兩人已經不幸身亡。鏡新聞 ・ 12 小時前 ・ 8
紐約飛桃園竟迫降日本？長榮證實安檢出包 傳2台客攜槍遭法辦
[Newtalk新聞] 原本單純的航機轉降加油，竟意外演變成跨國槍枝驚魂？長榮航空一架由紐約飛往桃園的班機，25日因強風被迫轉降日本大阪，未料在過境安檢時，驚傳有2名台灣旅客遭搜出疑似攜帶槍枝。對此長榮證實，確有旅客攜帶違規物品遭查獲，已移交日方處置。 這起事件最早由前機長「瘋狂機長詹姆士」對外揭露。他指出，該架長榮航空BR31航班原定從紐約直飛桃園，中途卻臨時轉降日本大阪關西機場。沒想到這場意外插曲，竟讓安檢人員攔下驚人違禁品；據傳在旅客下機受檢過程中，赫然發現2名台灣籍乘客隨身行李中疑似藏有槍枝，現場氣氛一度緊張，引發高度戒備。 長榮航空隨即出面說明原委。航空公司表示，該航班於12月25日執飛時，因遭遇高空逆風過強，油量考量下必須實施技術性降落，臨時決定轉往大阪關西機場進行加油作業。依據日本機場及相關飛航作業規定，所有旅客必須暫時下機，並配合當地航警執行轉機安全檢查程序。 長榮航空進一步證實，就在這道必要的安檢關卡中，確實查獲旅客隨身攜帶不符合飛航規範的物品。雖然官方聲明未直接點名是否為「槍枝」，但強調已立即將涉案旅客及違禁品移交給當地的安檢單位與執法機關偵辦。經歷這場意外波折後，新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 15
五股某國小工友修復震損水管 從鋁梯摔落「後腦著地」重創亡
新北市五股區某國小，在昨天（27日）深夜的7.0強震後，管線因此震壞漏水，一位盡職的62歲林姓工友，在修理時不慎從鋁梯上摔下來，後腦著地重創，緊急送醫搶救後仍在今天凌晨宣告不治，事發全部經過也曝光。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 6
日本10天連假機場大排長龍！台灣成熱門景點
[NOWnews今日新聞]日本自26日開始為期10天的新年假期，今（28）日是出境人數高峰，預計有5.4萬人出國旅遊，成田機場公司稱，10天內進出旅客人次將達到95.6萬人次，預計1月4日收假日將是旅...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 14
五股工安事故！19歲男遭「水晶洞」砸頭 送醫後不治
首次上稿：12/27 14:18更新時間：12/27 17:38（更新內文）即時中心／顏一軒報導今（27）日中午12時52分許，新北市五股區外寮路一間工廠驚傳工安事故，某搬家公司一名19歲余姓男子在進行搬運作業時，不慎遭藝品「水晶洞」砸傷頭部，造成後腦嚴重受創，當場血流如注，消防、救護人員到場後發現余男已失去生命徵象，送往林口長庚醫院急救，惟傷勢過重稍早已宣告不治。民視 ・ 1 天前 ・ 3
中山商圈又出狀況? 男突衝誠品南西店 遭警壓制
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導又有男子突然衝進台北市誠品南西店，造成民眾恐慌！周六晚間八點多，有一名男子站在南京西路的馬路中央，警方擔心發生危險，要他趕快過馬路，沒想到，男子突然衝進誠品南西店，情緒還相當激動，讓周造民眾都嚇了一跳，過程中，他除了辱罵員警，還企圖動手，結果遭到警方壓制，帶回管束。民視 ・ 13 小時前 ・ 8
春節晚鳥撿便宜 可樂旅遊馬年清倉優惠
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】春節連續假期倒數不到兩個月，旅遊市場再掀一波晚鳥搶購潮。可樂旅遊表示，20互傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
基隆-石垣島渡輪明年1月開航 估1年達7至10萬旅次
今（2025）年在基隆靠港的國際郵輪，到12月中，旅客人次突破95.2萬，創下歷史新高紀錄。原定12月底開航的基隆石垣島航線，目前確定延到明年1月開航，雖然定位與郵輪有所區隔，為郵輪式交通船，不過船商也預期，一年將帶來7到10萬旅次。觀光學者認為，基隆可發展更多具人文特色、小而美的行程，吸引旅客留下。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
影/中山站外又見驚恐畫面！男過馬路突狂奔衝進誠品南西店 員警壓制上銬
這個月19日晚間，台北捷運台北車站和中山站，接連發生隨機攻擊事件後，拒今僅僅一周左右，中山捷運站晚間再傳有男子突然衝進誠品南西店，當場被警方壓制逮捕的事件。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
日本年末放9天連假！28日5.4萬人出國 出境稅明年調漲
去日本旅遊的國人要注意了，明年7月起，日本的「出境稅」將正式從台幣200元左右，調漲到600多元，日本人和外國人，只要出境，都得付錢。如今不少日本民眾，也趁著年末九天連假出國去玩，光28號1天就多達5.4萬人出國，菲律賓宿霧和美國夏威夷，都是觀光熱點，去中國的人數則是減少了三成。至於日本國內旅遊和返鄉人潮，則是出現高峰，羽田機場班機，幾乎一位難求。TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
台東這樣玩最出片 招財貓土地公、美館館裡看海、卡通車遊伯朗大道！6大玩法一次滿足
想拍出滿滿記憶卡的台東行程，玩法一定要夠有梗！從能俯瞰太平洋的海景盪鞦韆與高空滑索、伯朗大道上超吸睛的狗狗造型卡通電動車，到鹿野鄉公所童話感爆棚的糖果屋建築，一路都是社群熱拍焦點；再加碼順遊花蓮理想大地，體驗超跑造型卡丁車，動靜皆宜、親子情侶都適合。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 2
無照男酒駕撞壞「媽媽的瑪莎拉蒂」 友頂罪被識破
台中市 / 綜合報導 台中26歲李姓男子跟朋友在夜店飲酒狂歡，清晨5點多，開車載送4名友人回家，卻失控撞上路邊石墩，車頭全毀，朋友也受傷送醫，警方到場調查時，同車女子還一度想要幫他頂罪。警方調閱監視器都有錄到畫面，李姓男子這才坦承是肇事駕駛，酒測值不但高達0.72，還被查出開的是媽媽的瑪莎拉蒂，而且是無照駕駛，罪加一等，當場上銬送辦。轎車直行通過路口，先是擦撞分隔島，接著撞上人行道圓球狀的石墩，右前車頭嚴重受損，身穿黑衣，他是肇事的26歲男子，撞車了，還不知道，同車的朋友已經受傷。李姓肇事駕駛VS.警員說：「我們撞成這樣，有危害到什麼嗎，你們就撞到路旁邊了，還有人受傷，誰受傷，你乘客受傷了啊。」今(28)日清晨5點多，這輛進口轎車行駛惠中路，通過台灣大道時失控自撞路邊的石墩，車上有3男2女，其中1名男子頭部撞傷送醫救治。發生車禍後肇事男子不斷打電話，同車的女子還向警方自稱是駕駛。李姓肇事駕駛與同車友人VS.警員說：「你不要那麼兇好不好，(我沒在兇)，我們沒有欠你錢，不用那麼兇，認真的，誰開車的，都不講我兩個都一起做(酒測)。」但警方看了路口監視器畫面，勸這名女子，不要假冒頂罪。警員說：「妳剛剛跟我說妳是駕駛，我都有錄音喔，差別就多辦一個而已，反正兩個我都一起送法院。」李姓男子眼看無法抵賴，只好乖乖承認。警員VS.李姓肇事駕駛說：「你跟我講你是不是駕駛人，不然我不會直接對你吹(酒測器)，好，我就是，好，我就是，是嗎，確定是喔，我有錄音錄影喔。」李姓男子酒測值0.72明顯超標，被警方上銬依法送辦，警方調查，李姓男子跟同車的朋友，在夜店喝酒玩樂後，明知駕照已經吊扣還開著媽媽的瑪莎拉蒂，載他們要回逢甲租屋處休息，路上就發生車禍。台中市第六警分局市政派出所副所長廖述儀說：「車內部分乘客身體不適，已送往醫院檢查治療。」李姓男子酒後開車，因為同車的4名乘客沒有勸阻，也被連坐開罰，6000元到15000元。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 11
仇恨言論恐遭拘留！醫示警：年輕人已無退路
[NOWnews今日新聞]行政院近日通過《社會秩序維護法》部分條文修正草案，未來在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅中華民國主權等主張，將處3天以下拘留，或3萬元以下罰鍰。對此，時常評論時事的網紅...今日新聞NOWNEWS ・ 21 分鐘前 ・ 7
2025全球最繁忙國際航線出爐 台灣桃園機場到「這裡」佔第1
即時中心／林韋慈報導2025年已經進入倒數階段，全球最大航空大數據公司OAG（Official Aviation Guide）公布最新統計，全球最繁忙的國際航線中，與桃園機場相關的航線包辦第1名與第9名，分別為「台北－香港」及「台北－東京成田」航線，表現亮眼。民視財經網 ・ 8 小時前 ・ 84
探訪冬日山林 漫步南港落羽松秘境
歲末年終一起感受冬天的腳步吧！臺北市政府工務局大地工程處特別推出適合全家共享的冬季美景散步路線，秘境地點就在南港九如的麗山農民廣場，周邊營造多年的落羽松林，是臺北市最早可以發現冬天氣息的景點，看著金黃橘紅的羽葉變色，紀錄山林時節的變化。大地處表示，位於南港研究院路四段的「麗山農民廣場」可說是走進九如社區的最佳起點。廣場經整體整修後，以落羽松、景觀石與日式涼亭打造出愜意的休憩氛圍；鋪面還悄悄嵌入蘇軾〈定風波〉的詩句，邊散步邊讀詩，氣氛滿分。每到冬天，整片落羽松逐漸染成金黃，隨手一拍都像旅遊雜誌封面，是跨年白天最不能錯過的景色。穿過廣場，對面便是九如的招牌美景「四分溪」。溪水清澈透亮，是北市第一條推動「封溪護魚」的溪流，魚群就在腳邊穿梭！大地處坡地整治科長徐瑞億表示，農村社區活化要營造特色，四分溪封溪護魚是農友感謝大自然的饋贈，保護山林的心意，沿著溪畔小徑散步，會遇到跳石、魚梯與蜿蜒的水岸步道，像是在城市裡藏了一條迷你山林溪谷；農民廣場周邊「土地公福和宮」、「百年烏心石」及紅瓦古厝-「永安居」，更是農友農作耕耘與自然共生共融的表現，藉由在落羽松林下的農民市集，分享一年的收穫及成果。在這即將台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 3
台南自撞分隔島！車頭凹陷鑲進電桿 女駕駛棄車逃
台南市 / 綜合報導 台南安平慶平路上，今(27)日上午發生一起轎車自撞分隔島，接著又衝撞電桿的意外，巨大聲響讓周邊住戶出來查看，沒想到一名女子從駕駛座走出來，接著趁空檔逃離現場。警方獲報到場，沒有找到駕駛，只能請拖吊車將車輛吊離，整起案件是否涉及不法情事，現在已經掌握相關事證，通知車主到案說明。白色轎車越來越靠近分隔島，下一秒意外發生了，整台車開了上去，車輛不但沒停下還一路向前衝，直到撞上前方電桿，巨大撞擊聲響，把周邊民眾嚇壞，趕緊出來查看，這時只見一名女子從駕駛座方向，走了出來，趁大家不注意，快速徒步離開，再也不見蹤影。目擊民眾VS.記者說：「因為他其實走滿快就趕快離開現場了，應該是宿醉之類的，酒駕畢竟是很不好的行為，尤其現在代駕那麼多，有可能是酒駕還是怎樣嗎，有懷疑啦，有懷疑，因為如果正常人不會出車禍就走了，差不多3、40歲那邊。」猛烈撞擊導致轎車車頭撞爛，保險桿掀起來，疑似還有漏油情況，警方獲報連同拖吊車一起趕赴現場，整起車禍就發生在台南安平慶平路，今日上午10點多。台南第四分局交通分隊小隊長林雄男說：「駕駛人於肇事後逕自離開現場，本分局目前已掌握相關事證，積極通知到案說明。」肇逃影片曝光後，民眾質疑，難道是到旁邊的KTV唱歌喝酒後上路嗎？至於駕駛是否有涉及不法情事才會心虛逃逸，現在也都成為追查重點。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「東方快車」全新上路！巴黎到阿瑪菲海岸 4天3夜31萬起
大家熟悉的「東方快車」，即將有新的路線。預計將從法國巴黎前往義大利的阿瑪菲海岸，4天3夜的行程，旅費估計要新台幣31萬。美國有線電視新聞網CNN，最近都提早登上全新打造的東方快車，看看上頭有什麼特殊的設計。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
遠離塵囂放鬆身心好去處 草莓王國栃木縣來台推觀光
南部中心／曾依翔 鄭兆佐 高雄市報導推廣以草莓聞名的日本栃木縣觀光，來到高雄帶來草莓、梨子、和牛以及飯糰等，讓民眾免費試吃，栃木縣地處靠近東京，可以泡湯，還有超寬廣竹林能悠閒散步，一直到春天也有櫻花以及單株就達一千平方公尺的紫藤花能朝聖，是遠離塵囂放鬆身心的旅遊去處。民視 ・ 1 天前 ・ 5