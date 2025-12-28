台灣寺廟文化藝術節 結合漢服體驗推廣宗教文化觀光

縣府首辦寺廟與傳統漢服多元體驗受到歡迎。（記者扶小萍攝）





由南投縣政府主辦的「台灣寺廟文化藝術節」，28日在日月潭文武廟熱鬧開幕。這項南投首辦的活動以「推廣宗教寺廟建築與文化」為主軸，創新融合漢服文化、宗教建築美學及仿古多元互動體驗，儘管氣溫非常的低，仍意外的吸引許多民眾及遊客參與走進寺廟，近距離欣賞傳統建築之美，成功打造兼具文化深度與觀光吸引力的特色活動。

活動特別邀請文化推廣代表群身著古裝漢服，巡訪埔里地母廟及日月潭文武廟，以優雅漢服襯托出寺廟的歷史底蘊，讓服飾美學與宗教建築相互輝映，展現傳統文化的典雅風采。同時結合日月潭遊湖行程，透過影像記錄與社群分享，呈現湖光山色與傳統文化的獨特魅力，進一步宣傳南投宗教文化之美。

王副縣長與林處長和文化推廣代表合影。（記者扶小萍攝）

副縣長王瑞德代表縣長許淑華出席開幕，民政處長林琦瑜與主管、縣府秘書黃馨瑩等都出席，王副縣長致詞表示，南投縣山川秀麗、寺廟眾多，建築精美雅緻，希望遊客來寺廟觀光時，能穿著融入文化氛圍的服飾，享受沉浸式體驗寺廟的美，一方面提升觀光經濟產值，讓遊客留下深刻印象；另方面也希望未來能將漢服元素融入現代生活，如同推動原住民服飾般，設計成日常流行服裝，展現民族特色與文化榮耀感。

林處長與黃秘書試著投壺遊戲。（記者扶小萍攝）

現場規劃特色市集、街頭藝人「肆月」表演，並提供民眾免費體驗漢服，報名踴躍，男女穿上傳統漢服妝點頭飾或佩帶俠客刀擺出各種姿勢拍照，遊客走入寺廟空間，親身感受文化與建築的融合。此外還安排在眉心彩繪花鈿妝容體驗，宮燈彩繪等傳統互動活動，古代投壺遊戲更是受到大人小朋友的歡迎，讓民眾從視覺、遊戲與手作中，探索傳統文化的樂趣與魅力。整個氛圍仿如古今交錯。

王副縣長繪上花鈿與推廣代表合影。（記者扶小萍攝）

這是南投縣政府首次舉辦結合傳統漢服與寺廟參訪活動，縣府表示，期望透過本次藝術節，以創新方式重新詮釋宗教文化，吸引年輕族群及家庭走進寺廟，讓寺廟不僅是信仰中心，更成為文化體驗與觀光推廣的重要場域，提升南投宗教文化的能見度與吸引力。

遊客透過人形立板拍照。（記者扶小萍攝）

王瑞德強調，這是首次嘗試透過年輕人對漢服的喜愛，推廣宗教文化活動，未來將進一步提升南投眾多特色寺廟的信仰傳承與觀光價值。他代表許縣長祝福大家「馬到成功、新年快樂、闔家安康、心想事成」。

