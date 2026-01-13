台灣封小紅書後直殺 OnePlus！創始人劉作虎變通緝犯、OPPO 手機在台 GG？

OPPO 旗下在全球玩機圈享有盛譽的子品牌 OnePlus 日前捲入了台灣違法招募風暴！據台灣 Yahoo 奇摩報導，OnePlus 背後的深圳萬普拉斯公司涉嫌違反兩岸條例，在台假冒香港分公司，招募 70 餘名工程師。2015 至 2021 年間萬普拉斯向台灣匯入高達 23 億元新台幣資金，用於手機軟體研發。台灣士林地檢署於 13 日起訴兩名台籍高層，並對 OnePlus 創始人劉作虎發布通緝令。

劉作虎訪台策劃，在台團隊運作 7 年

起訴書顯示，劉作虎於 2014 年底親訪台灣，與林姓台籍男子洽談組建軟體團隊，林男未經許可即招募 70 餘名工程師，為 OnePlus 及 OPPO 手機從事研發驗證。為規避審查，他們先於香港設立「香港一加公司」，次年在台開辦分公司，由鄭姓台籍女子負責，後於 2019 年更名「香港商聲吶顧問有限公司」。金流透過「香港大盛國際貿易」等管道，以研發名目匯入 7,293 萬美元，全數用於支付薪資及設備。

團隊被指「無本地客戶」，實際成果服務全球用家

根據林男陳述，台灣團隊由劉作虎派任研發主管，團隊無本地客戶，開發全依深圳方向。證詞指團隊開發軟體僅供 OnePlus 及 OPPO，行政財務定期報深圳總部。檢方認定此「挖角」台灣人才行為違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，因此依法公訴林、鄭二人，並針對劉發出通緝令。

然而，依照我們過去採訪了解到的資訊，OnePlus 並未掩飾甚至公開承認過自家系統的部分技術來自台灣團隊。在與知名 Android 客製 ROM 開發公司 Cyanogen 的合作結束之後，OnePlus 自己推出了中國大陸專用的 HydrogenOS 和服務其他地區用家的 OxygenOS。後者的開發有台灣團隊的深度參與，在 2021 年 OnePlus 回歸成為 OPPO 旗下獨立子品牌之後，OxygenOS 也被逐漸整合加入 OPPO 的 ColorOS，而這也是台灣現售 OPPO 手機的預載系統。

劉作虎已成 OPPO「門面」，品牌在台銷售或被影響？

於 2013 年與 Nothing 之父裴宇（Carl Pei）共同創立 OnePlus 的劉作虎如今已有不同身份，他在 4 年半前重回 OPPO 擔任首席產品官，名義上雖然統管 OPPO 和 OnePlus 產品線，但實際已成為 OPPO「門面」。如今劉被台當局通緝，或將引發品牌負面效應。

就在一個月前，台灣刑事警察局以詐案相關理由對大陸社交平台小紅書發布了為期一年的「網際網路停止解析及限制接取命令」。現在 OnePlus 的「舊帳」又被翻出，足見台當局對中國企業的「關照」與日俱增。

